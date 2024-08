- Tapsoba spera che Tah rimanga con Bayer come un fratello maggiore.

Edmond Tapsoba di Bayer 04 Leverkusen spera che il suo compagno Jonathan Tah rimanga con il club. È molto importante che il calciatore, corteggiato da FC Bayern Munich, rimanga a Leverkusen, ha detto Tapsoba a "Kicker".

Ci sono state recentemente voci insistenti su un possibile trasferimento di Tah a Bayern. Il 28enne ha ancora un contratto con la squadra di coach Xabi Alonso fino all'estate del 2025.

Tapsoba: "Il nostro raccattapalle"

Tah gioca un ruolo molto speciale a Leverkusen, secondo Tapsoba: "Sia in campo che fuori. E ha giocato molto bene lo scorso anno, soprattutto in difesa. Dico sempre: è il nostro raccattapalle, il nostro raccogliballe. Raccoglie ogni palla in partita."

Tapsoba è arrivato a Leverkusen all'inizio del 2020. Il difensore ha un legame speciale con Tah. "Negli ultimi anni qui a Bayer, Jona è diventato come un fratello maggiore per me", ha detto il 25enne.

Subito dopo il suo arrivo a Leverkusen, Tapsoba ha stretto un legame molto forte con Tah, ha spiegato. "Forse anche perché parlava francese con me. E subito si è avvicinato di più perché uno dei suoi genitori è del Costa d'Avorio", ha detto Tapsoba.

