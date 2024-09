Tanks militari tedeschi che contribuiscono allo smantellamento del Ponte Carola in Germania

Il tempo stringe a Dresda mentre i resti del ponte Carol caduto giacciono nell'Elba, preannunciando inondazioni nei prossimi giorni. Ora, l'esercito tedesco sta aiutando a recuperare l'attrezzatura da costruzione utilizzando veicoli corazzati specializzati. Come riferito da un giornalista, questi veicoli di recupero sono stati convocati, una richiesta presentata in precedenza al Comando della Sassonia per il supporto. Due robusti "Buffel" veicoli sono in azione, utilizzati principalmente per incidenti di recupero civile.

Il "Buffel", con il suo potente motore da 1.500 cavalli, può sollevare 30 tonnellate utilizzando il suo meccanismo di gru. La sua robusta carrozzeria è simile a quella di un carro armato Leopard 2, in grado di affrontare sfide, rimuovere terreno e persino navigare attraverso l'acqua. Il dipartimento dei vigili del fuoco ceco aveva offerto assistenza, ma le trattative con l'esercito erano già in corso, portando al loro offerta respinta. Tuttavia, Klahre, portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco, ha espresso gratitudine per l'offerta.

Di fronte all'inondazione imminente, il tempo è essenziale nella sezione distrutta del ponte Carol di Dresda. "Siamo veramente sotto pressione qui. Il tempo è essenziale", ha dichiarato Klahre in una conferenza stampa presso il municipio di Dresda. "Il nostro obiettivo è liberare l'intera area della sezione del ponte C, esclusa la prima caduta". Questo è per prevenire ulteriori danni dall'inondazione imminente.

La sera di giovedì, le sezioni distorte della porzione originale del ponte C, comprese le rotaie del tram e le linee di riscaldamento distrettuale, sono state tagliate. Successivamente, un equipaggio di demolizione ha fatto crollare ulteriori parti del ponte. Le operazioni sono procedute secondo il piano, confermato da Simone Prüfer, capo del dipartimento Strade e Fognature.

Quattro metri previsti

I detriti che giacciono sulla riva della Nuova Città saranno compressi e rimossi entro la sera di domenica. Queste operazioni sono stimate per essere completate con un livello d'acqua previsto di quattro metri, denominato "scenario di demolizione", secondo Prüfer. Le sezioni rimanenti sull'altra riva, il lato della Vecchia Città, rimarranno inizialmente al loro posto, a meno che non crollino spontaneamente.

Non è prevista al momento l'escavazione delle parti che sono state nell'Elba dal mercoledì. L'impatto dell'inondazione viene analizzato dallo stato della Sassonia. Attualmente non si prevede che le due sezioni rimanenti del ponte A e B saranno interessate, ha detto Prüfer. La città di Dresda ha annunciato che la polizia fluviale posizionerà boe sulle sezioni rimanenti del ponte nell'Elba per seguirle durante l'inondazione.

**Esami sono stati condotti sui treni intatti A e B. "Il treno B, come già sappiamo e si può vedere, presenta anche deformazioni nell'8-15 centimetri". La ringhiera si era separata. Ciò era "solo" a causa del crollo iniziale di mercoledì."

Il ponte Carol, lungo 400 metri, consisteva di tre span paralleli. Uno portava le rotaie del tram, un percorso per biciclette e pedoni. Gli altri due ospitavano le corsie per auto. All'alba di mercoledì, un segmento dello span che portava le rotaie del tram è crollato. L'incidente non ha lasciato vittime. Le due span intatte del ponte rimangono bloccate. Non è chiaro in che misura siano state interessate dal crollo.

Piogge intense nella Repubblica Ceca

Le intense piogge nella Repubblica Ceca sono previste per causare un significativo aumento dei livelli delle acque dell'Elba in Sassonia nel fine settimana. Si prevede che il livello di allarme 1 verrà raggiunto alla stazione di Schöna sabato sera, con Dresda che seguirà la domenica mattina presto, secondo un avviso del centro inondazioni statale. Riesa è attualmente prevista per l'inondazione domenica e Torgau lunedì.

"Il livello delle acque continuerà a salire a un ritmo allarmante, raggiungendo il livello di allarme 3", affermano gli esperti. I livelli delle acque più alti alle stazioni dell'Elba sassone sono attualmente previsti per mercoledì e giovedì della settimana successiva.

Data la prevista intensa pioggia nella Repubblica Ceca, le condizioni meteorologiche estreme sono attese per causare un significativo aumento dei livelli delle acque dell'Elba in Sassonia, minacciando Dresda. L'esercito, compresi i veicoli corazzati specializzati come il "Buffel", sta lavorando diligentemente per liberare la sezione distrutta del ponte Carol, poiché il tempo è essenziale per prevenire ulteriori danni dall'inondazione imminente.

