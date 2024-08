- Tango, lacrime, temperamento, il sapone reale chiamato Máxima

Steifer Hollander incontra l'argentina focosa: lei ride di lui che non balla. Lui scatta con lei per le foto. L'inizio di una storia d'amore - Come un romanzo da due soldi. Ma così dev'essere stato quando il principe ereditario olandese Willem-Alexander incontrò Máxima Zorreguieta a Sevilla in Spagna nel 1999. La scintilla si accese. Il resto è storia. La coppia si sposò nel 2002 e ebbe tre figlie. Dal 2013, Willem-Alexander è re.

Era solo questione di tempo prima che questa storia diventasse una serie. nei Paesi Bassi, "Máxima" è stato un grande successo, battendo i record di visualizzazioni. A partire dal 17 agosto, sarà disponibile per lo streaming su RTL+.

È una delle serie più costose del servizio di streaming olandese Videoland, girata nei luoghi originali in Argentina, Spagna, New York e nei Paesi Bassi - con un cast corale. L'attrice argentina Delfina Chaves interpreterà Máxima, mentre l'attore olandese Martijn Lakemeier sarà Willem-Alexander. Il padre del principe ereditario, il principe tedesco Claus, sarà interpretato dall'attore tedesco Sebastian Koch ("The Lives of Others").

"Máxima" racconta la storia della giovane argentina fino al suo fidanzamento nel 2001 con Willem-Alexander. Basato sulla biografia bestseller dell'autrice olandese Marcia Luyten, la serie drammatizza e ingrossa gli eventi reali, come fa Netflix con "The Crown". Ma la storia vera è già abbastanza intensa. La coppia ha dovuto superare ostacoli significativi.

Non è solo la storia di un principe e una ragazza comune. È anche la storia di una giovane donna che inizia la sua carriera in una banca a New York, che deve rinunciarvi per diventare solo una moglie in un paese freddo e umido sconosciuto lungo il Mare del Nord.

Ma il maggiore ostacolo è il padre della sposa. Jorge Zorreguieta era un segretario di stato durante la dittatura militare argentina negli anni '70 e '80, rendendolo complice di un regime assassino. Ci fu grande indignazione tra i cittadini e i politici olandesi. Doveva il futuro capo di stato legarsi a un uomo del genere?

"Máxima" non è solo una soap opera reale, ma anche una lezione di storia e un dramma politico - con una dose sana di sesso. Alcuni spettatori olandesi sono rimasti scioccati dalle scene della camera da letto reale, paragonandole a guardare i propri genitori fare sesso.

La serie è già stata venduta a 25 paesi, e non sorprende. La regina della moda Máxima è popolare non solo nei Paesi Bassi. La produzione per la seconda stagione inizierà quest'autunno.

Despite the controversy surrounding Máxima's father's past as a state secretary during Argentina's military dictatorship, the monarchy remained undeterred, and Willem-Alexander went ahead with the wedding in 2002.

The series "Máxima" not only delves into the romantic tale of the Dutch crown prince and his Argentine love but also offers a nuanced exploration of the monarchy's role in navigating such political turbulence.

