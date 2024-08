- Tanaka, originario di Düsseldorf, si dirige verso il Leeds United.

La squadra di calcio di seconda fascia di Düsseldorf, Fortuna Düsseldorf, subisce un colpo con la partenza del suo giocatore di punta, Ao Tanaka. Tuttavia, festeggiano un ingaggio più alto grazie alla cifra del trasferimento di Tanaka a Leeds United nella seconda divisione inglese. Il trasferimento del centrocampista di 25 anni è stato confermato dalla squadra della Renania Settentrionale-Vestfalia. Daniel Farke, che ha allenato in passato il Borussia Mönchengladbach, è il boss di Leeds United. I dettagli dell'affare sono ancora segreti, ma Düsseldorf dovrebbe incassare circa €3 milioni per Tanaka.

Tanaka si era unito alla squadra in prestito dal Kawasaki Frontale nel 2021 e in seguito era diventato un membro permanente della squadra di Düsseldorf. Ha giocato 95 partite per il club, lasciando il segno. Il membro del consiglio Klaus Allofs ha dichiarato: "Tanaka ha espresso il desiderio di andarsene da tempo. Abbiamo dovuto valutare il suo valore sportivo rispetto ai fattori finanziari. È risaputo che avremmo preferito continuare a lavorare con Tanaka".

Despite Tanaka's departure, Fortuna Düsseldorf continues to manage transfers, looking for suitable replacements for their lost talent. The club's significant earnings from Tanaka's transfer to Leeds United will be utilized wisely in these upcoming transfers.

