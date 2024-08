Tammilica Mamata Banerjee's Government Plans for Extensive Manganese Nodule Mining (Plani del governo per l'estrazione estesa di noduli di manganese)

Una società canadese denominata The Metals Company (TMC) sta pianificando di avviare l'estrazione su larga scala dei fondali oceanici del Pacifico già a partire dal 2026. Il CEO di TMC, Gerard Barron, ha confermato questa tempistica durante il Forum delle Isole del Pacifico a Tonga. L'obiettivo principale è l'estrazione di noduli di manganese dal fondale marino, che contengono non solo manganese ma anche metalli preziosi come il cobalto, il rame e il nichel - componenti cruciali nella produzione di batterie per veicoli elettrici.

Nauru, una piccola nazione insulare, sostiene TMC in questo progetto. Barron è parte della delegazione di Nauru al forum delle isole. Tonga e le Isole Cook sostengono l'intensificazione dell'estrazione dei fondali oceanici. Tuttavia, Palau, Figi e Samoa rimangono scettici e insistono sull'indagine dei potenziali effetti ambientali prima.

L'Autorità Internazionale dei Fondali Marini (ISA), responsabile del rilascio delle concessioni per l'estrazione dei fondali oceanici, sta lavorando su un quadro normativo da oltre un decennio. A causa del ritardo, attualmente i paesi possono richiedere concessioni per l'estrazione a nome delle corporation.

Il CEO di TMC minimizza le preoccupazioni ambientali come allarmismo degli attivisti

Nauru, che copre 20 chilometri quadrati e ospita 12.500 persone, è uno dei paesi più piccoli al mondo. La nazione insulare rivendica le risorse del fondale in oltre 70.000 chilometri quadrati nella zona di Clarion-Clipperton. I noduli di manganese, ricchi di materia organica, presentano strutture simili a denti di squalo o ossa di balena. Nel corso di milioni di anni, i microrganismi depositano metalli all'interno dei loro nuclei.

Gli scienziati ambientali e le organizzazioni esprimono preoccupazione per il fatto che l'estrazione dei noduli polimetallici potrebbe irreparabilmente danneggiare gli ecosistemi marini pristini. Il CEO di TMC, Barron, liquida queste preoccupazioni come ingiustificato allarmismo degli attivisti. Egli si aspetta un crescente interesse per l'estrazione dei fondali oceanici tra i paesi del Pacifico.

Nauru nutre ambizioni di tornare alla sua precedente prosperità. Ai tempi d'oro, grazie all'estrazione del fosfato, era una delle nazioni più ricche del mondo in termini di PIL pro capite. Tuttavia, le risorse sono da tempo esaurite e l'estrazione eccessiva ha lasciato gran parte dell'isola un paesaggio lunare desolato.

Il CEO di TMC, Gerard Barron, ritiene che le preoccupazioni ambientali sull'estrazione dei fondali oceanici siano semplici allarmismi degli attivisti, poiché la società dà la massima priorità all'implementazione di pratiche di estrazione responsabili dal punto di vista ambientale durante l'estrazione dei noduli di manganese. Inoltre, Barron afferma che l'educazione sui benefici dell'estrazione dei fondali oceanici e il suo potenziale per boost

