- "Talahon": tipi di tendenza o cliché razzista?

Ragazzi giovani, spesso con un background migratorio, sfoggiano abbigliamento di lusso contraffatto e attraversano il centro città con marsupi, pantaloni da ginnastica e catene d'oro. Alcuni provocano con vecchie idee su donne. Questo è lo stereotipo. I cosiddetti "Talahon" stanno causando scalpore e a volte discussioni razziste sulla migrazione e la cultura giovanile sui social media.

Ora, il termine è stato nominato per "Parola dell'anno per i giovani" e sta ricevendo ancora più attenzione. Cosa c'è esattamente dietro di esso - e perché il termine può essere problematico?

Innanzitutto, il termine è detto provenire dall'arabo, secondo la casa editrice Langenscheidt, che incorona ogni anno una parola giovanile. "Tahal lahon" significa "vieni qui" e sarebbe usato per persone con caratteristiche o comportamenti stereotipati.

Su TikTok o Instagram, soprattutto i giovani si mettono in scena come il presunto tipico Talahon, ad esempio con un cappello Gucci e i lati rasati ("lati a zero"). Altri post descrivono le loro idee sulle donne, come non permettere alla loro potenziale ragazza di andare in piscina da sola.

Questi post sono spesso accompagnati dalla canzone "TA3AL LAHON" del rapper Hassan. Ha pubblicato la canzone ("Ti darò una pugnalata, sono il patron") nel 2022, con il video musicale che afferma che i testi sono fiction e il video è a scopo di intrattenimento. Ora, la canzone sta diventando virale sui social media.

Non fermandosi lì, un negozio Edeka in Bassa Sassonia aveva addirittura allestito uno scaffale etichettato "Talahon", contenente prodotti alla moda come bibite o barre di cioccolato anche trovate nei distributori automatici. Tuttavia, a causa delle discussioni controversie sul termine, il negozio ha deciso di rimuovere la scritta sopra lo scaffale.

Esperto: "Non c'è un solo Talahon"

"Non c'è un solo Talahon. In fondo, è un fenomeno molto eterogeneo e non uniforme", dice Gabriele Rohmann, co-direttore dell'Archivio delle culture giovanili a Berlino. Non tutti i video Talahon sono seri; molti satirizzano la tendenza. Un utente, ad esempio, si comporta come un medico che si comporta come un Talahon.

Altri usano i loro video per tenere uno specchio alla società. Tuttavia, "alcuni si sentono autorizzati da questo e si inserisce nei temi di misoginia, che è problematico", dice Rohmann. "Dobbiamo mostrare a questi giovani i limiti e lavorare con loro per interrogarsi e abbandonare questi atteggiamenti e comportamenti".

Lo stile dei Talahon non è nuovo, secondo Rohmann. Si è semplicemente diffuso più ampiamente a causa della popolarità della canzone di Hassan, anche tra le utenti femmine che si presentano come la controparte femminile - Talahinas. Per Rohmann, è "un gioco tra ragazzi e ragazze" osservato in diverse culture giovanili.

Tuttavia, non tutti approvano la tendenza. Fornisce materiale per commenti di destra o razzisti. Rohmann avverte contro la generalizzazione. Bisogna considerare ogni caso individualmente e guardare da vicino. "È lo stesso con il gangster rap, che viene spesso rapidamente e ingiustamente condannato, nonostante abbia molte sfumature e interpretazioni".

I processi di stigmatizzazione sono in corso da tempo, dice Rohmann. "La 'Nuova Destra' si concentra su questi giovani come simbolo di integrazione fallita e tutto essere un disastro. Questi cliché e pregiudizi sono esistiti per molti anni, come visto nelle discussioni intorno agli incidenti della Notte di San Silvestro del 2015 a Colonia".

Con il termine "Nuova Destra", una scena è descritta che promuove uno stato etnicamente omogeneo con tendenze autoritarie, mentre si distanzia dalla destra che si riferisce al nazismo.

Le persone in questa scena e i loro rispettivi partiti hanno utilizzato tali tendenze per rafforzare i propri discorsi. "Questa è una storia molto pericolosa perché questa stigmatizzazione non è giustificata", dice Rohmann. "Inoltre, porta i giovani con un background migratorio o un background migratorio percepito a sentirsi esclusi dalla destra, che può causare reazioni aggressive in alcuni casi".

Langenscheidt: il gergo giovanile ha sempre incluso parole controversie

La casa editrice Langenscheidt segue anche la discussione, secondo le proprie affermazioni. Gli adolescenti hanno spesso sottoposto "Talahon" per la shortlist della Parola dell'anno. Mostra quanto rapidamente e dinamicamente il gergo giovanile e il suo significato e utilizzo possono evolversi. Ha sempre incluso parole positive, negative e controversie.

"L'interpretazione e l'uso della parola non sono ancora chiari o definitivi, motivo per cui lo consideriamo un buon esempio di gergo giovanile vivente, anche se il suo utilizzo è ambiguo e non sempre positivo", ha dichiarato l'editore. Se l'uso si sviluppasse chiaramente verso la stigmatizzazione e la diffamazione in futuro, si riserva il diritto di rimuoverlo. Rimuoverlo ora contribuirebbe all'accusa di censura. L'editore ha deciso di sostenere il dibattito atteso. La Parola dell'anno dovrebbe essere un riflesso dei tempi, si è ulteriormente dichiarato.

Attualmente, è possibile votare per i primi 3 da un totale di dieci candidati. La finale si terrà tra i finalisti fino all'8 ottobre. La parola vincente verrà quindi annunciata alla Fiera del libro di Francoforte.

