- Tah non andrà al Bayern.

Il trasferimento del calciatore della nazionale di calcio Jonathan Tah (28) a FC Bayern Monaco non si sta materializzando, secondo un report di "Kicker". A quanto pare, Tah non cambierà squadra quest'estate, indipendentemente dalle cessioni ancora da fare da parte dei campioni di Germania.

Martedì, "Kicker" aveva riferito che Bayern aveva supposedly raggiunto un accordo con Bayer Leverkusen per il trasferimento del difensore centrale, ma che l'affare non era ancora stato finalizzato. Si diceva che la squadra di Monaco e i campioni tedeschi avessero trovato un accordo sulle condizioni di rilascio. Tuttavia, sembra che non sia così.

L'accordo riportato ha causato confusione.

Tah ha ancora un contratto con la sua squadra attuale, guidata dall'allenatore Xabi Alonso, fino all'estate del 2025. Tuttavia, si diceva che non volesse rinnovarlo e che avesse già raggiunto un accordo con FC Bayern per un contratto. Anche Bayer era interessato a continuare a lavorare con il loro leader difensivo.

Secondo "Kicker", non c'è un accordo generale all'interno di FC Bayern riguardo a Tah. Secondo "Bild", l'accordo supposto tra Bayern e Tah ha causato sorpresa a Bayer. Hanno supposedly fissato una scadenza per il trasferimento di Tah entro la fine della settimana, che è ancora in corso.

Despite the reported agreement between Jonathan Tah and FC Bayern, it appears that the transfer is not proceeding as planned. Nevertheless, Bayer Leverkusen still holds hope of keeping their defensive leader, as there seems to be no unanimous decision within FC Bayern regarding Tah's transfer.

