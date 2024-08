- Tah discute delle speculazioni sui trasferimenti di giocatori

Dopo tanto parlare del suo futuro, il calciatore tedesco Jonathan Tah, noto per il suo lavoro nella linea difensiva del Bayer Leverkusen, ha finalmente rotto il silenzio. Ha scritto su Instagram: "Molti discorsi su di me e sui miei piani, alcuni punti non sono stati rappresentati correttamente, ma entrerò nei dettagli in un momento opportuno". Il 28enne sportivo fa parte della nazionale di calcio.

Tah era una promessa per il FC Bayern Monaco, ma ha scelto di rimanere con i campioni del Leverkusen. Questa mossa ha causato tensioni tra i dirigenti di entrambe le squadre. "Ho considerato le possibilità di trasferimento, ma ora è chiaro che concluderò un decennio con il Bayer 04", ha aggiunto Tah. Ha esordito nella Bundesliga per il Bayer 04 nel 2015.

Eberl: "Gettonato"

Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco, si è sentito "gettonato e esposto a una luce che non corrispondeva alle conversazioni confidenziali" a causa della critica di Fernando Carro, dirigente del Leverkusen. In precedenza, Carro aveva detto: "Non penso molto di Max Eberl", ma in seguito si è scusato. Nonostante le speculazioni, il passaggio di Carro al Bayern non si è mai materializzato.

Eberl ha richiesto di nuovo il Leverkusen verso la fine della finestra di trasferimento, nel caso in cui il Bayern avesse deciso di vendere e avesse fondi per Tah. "Il Leverkusen non ha considerato questa opzione", ha detto Eberl, "Non è un grosso problema, è stato discusso, trattato, provato".

