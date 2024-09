Tagovailoa ha annullato diversi incontri e ha chiesto consulenza a uno specialista neurologico

Quarterback Tua Tagovailoa si sta prendendo una pausa dalla formazione dei Miami Dolphins della NFL a causa della terza commozione cerebrale in due anni. Come riportato dalle fonti di notizie americane, la squadra ha inserito Tagovailoa nella lista degli infortunati, il che significa che sarà fuori per almeno quattro partite. Di conseguenza, Skylar Thompson è pronto a sostituire il giocatore stellare.

Tagovailoa ha sfiorato la sua concorrenza in una situazione di partita di routine giovedì contro i Buffalo Bills. Successivamente, le sue mani hanno iniziato a irrigidirsi, richiedendo un'attenzione medica prolungata sul campo. Nonostante ciò, è riuscito a lasciare il campo autonomamente. Questa ultima commozione cerebrale è la terza diagnosticata in soli due anni per Tagovailoa, che ha anche subito una commozione cerebrale durante il college.

La carriera di Tagovailoa ha acceso il dibattito sulla sua determinazione a continuare nel football professionistico. Recentemente, Antonio Pierce, allenatore dei Las Vegas Raiders e ex professionista, ha consigliato a Tagovailoa di appendere gli scarpini al chiodo, commentando "Non ne vale la pena". Diversi altri esperti hanno espresso sentimenti simili. Prima della recente mossa dei Dolphins, ESPN ha riferito che Tagovailoa avrebbe cercato il parere di un neurologo durante la settimana.

Con Tagovailoa fuori dai giochi, Skylar Thompson guiderà i Dolphins per le prossime partite contro i Seattle Seahawks, i Tennessee Titans, i New England Patriots e infine gli Indianapolis Colts dopo una breve pausa. Miami ha anche recentemente firmato Tyler Huntley come altro quarterback: un'opzione di riserva in assenza del giocatore di punta della squadra.

