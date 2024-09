Tadej Pogacar vede una probabilità sostanziale di vincere cinque titoli del Tour de France, ma questo non è l'obiettivo che difende.

Tadej Pogačar non aveva necessariamente bisogno di trionfare nella penultima tappa di questo Tour de France per assicurarsi il suo terzo maillot jaune, ma la sua vittoria lì, unita al modo in cui l'ha ottenuta, ha dimostrato la sua indiscutibile dominanza nelle ultime tre settimane.

E non è stato solo in questo Tour che Pogačar ha brillato al meglio. In precedenza, aveva conquistato la vittoria al Giro d'Italia per la prima volta nella sua carriera, facendo storia come il primo individuo a conquistare entrambe le corse nella stessa anno dal tempo di Marco Pantani nel 1998.

Questo doppio raro è stato realizzato solo da otto corridori nella storia, e Pogačar, un giovane di 25 anni originario di un piccolo paese in Slovenia, è l'ultimo ricevitore di questo prestigioso onore. Non si sarebbe mai aspettato un simile successo.

Come Pogačar ha informato CNN Sport, "Quando ero più giovane, non avrei mai immaginato di poter vincere una tappa al Tour de France." Dopo aver conquistato la sua prima vittoria al Tour de France - considerata la vetta delle realizzazioni del ciclismo - tutto il resto è stato essentially extra.

"Sto solo correndo per divertimento, non sento di doverlo fare o altro, e mi avvicino alle corse con un atteggiamento spensierato."

Pogačar ha conquistato il titolo del più giovane ciclista dell'era post-bellica a vincere il Tour quando ha sorpreso Primož Roglič quattro anni fa, superando il suo connazionale nell'ultima tappa della gara.

La sua seconda vittoria è sembrata più una processione che una competizione. Tuttavia, Pogačar è stato sconfitto due volte dal corridore danese Vingegaard l'anno successivo, apparentemente l'unico concorrente in grado di sfidare lo sloveno in una gara di tre settimane.

I rivali hanno sviluppato una feroce rivalità, e l'edizione del 2024 della corsa più prestigiosa del ciclismo ha offerto a Pogačar l'opportunità di vendetta. È stato implacabile nella sua ricerca della vittoria, vincendo sei tappe in totale, con cinque di quelle in montagna. Vingegaard ha combattuto valorosamente ma alla fine è stato battuto.

Come il più giovane corridore a vincere il maillot jaune per tre volte, Pogačar si sta avvicinando sempre di più al record di cinque vittorie, condiviso da Jacques Anquetil, Eddy Merckx, Bernard Hinault e Miguel Indurain. Lance Armstrong - che ha conquistato sette Tour de France consecutivi dal 1999 al 2005 - è stato bandito a vita da tutti gli sport professionistici e ha perso i suoi titoli nel 2012 a causa di infrazioni doping.

"I preferisco non considerare il futuro o i possibili record che potrebbero essere battuti", dice Pogačar. "Ma tre ora, tre vittorie al Tour de France, e forse un'altra decina di anni di carriera se rimango in buona salute. Quindi la possibilità di raggiungere cinque vittorie al Tour de France rimane forte, anche se non è il mio obiettivo principale."

Invece, Pogačar sta pianificando la sua carriera evento per evento, tracciando meticolosamente quali competizioni intende affrontare ogni anno insieme alla sua squadra UAE Team Emirates.

In modo insolito per un ciclista, il suo talento gli consente di vincere corse di diverse lunghezze e su terreni diversi. Questo include le classiche di un giorno, che di solito richiedono il sacrificio dell'esplosività dei concorrenti del Tour de France a favore dell'endurance.

Ha dichiarato di voler conquistare tutti e cinque i monumenti del ciclismo - con solo Milan-San Remo e Paris-Roubaix ancora da conquistare - e anche di voler aggiungere la Vuelta a España al suo palmarès. Solo un individuo, il leggendario ciclista belga Eddy Merckx, ha mai realizzato questo exploit, che risale all'epoca moderna del ciclismo.

Per Pogačar, questi obiettivi ambiziosi sembrano alla sua portata piuttosto che assurdi. Vincere la maglia rossa della Vuelta lo renderebbe l'ottavo ciclista maschio a conquistare tutti e tre i Grand Tour, un altro eccezionale traguardo ben alla sua portata.

Per quanto riguarda quest'anno, Pogačar riconosce che "tutto è andato al suo posto alla perfezione." Dopo aver conquistato il Tour, ha deciso di saltare le Olimpiadi a causa della stanchezza, anche se in seguito ha ammesso che la decisione sorpresa del Comitato Olimpico Sloveno di non selezionare la sua compagna, Urška Żigart, ha anche giocato un ruolo nella sua decisione.

È tornato sulla sua bicicletta per la Plume Strong Cycling Challenge in Svizzera all'inizio di settembre, un evento di beneficenza che mira a raccogliere circa $1,1 milioni (1 milione di euro) per scopi umanitari, tra cui lo sviluppo di 15 scuole secondarie rurali in Sierra Leone.

Pogačar ha partecipato alla prima tappa della corsa dalla città svizzera di Zurigo a Venezia in Italia. "Si adatta alla mia natura, il ciclismo e la raccolta di fondi", spiega. "Quindi eventi come questi mi interessano... solo prendendo una piccola parte nella sfida."

L'evento ha anche offerto un'ottima opportunità per Pogačar di prepararsi per la prossima gara importante del suo calendario: i campionati del mondo di strada, che si terranno a Zurigo più tardi questo mese.

Finito terzo lo scorso anno, nessun sloveno ha mai vinto la gara su strada ai campionati del mondo, che si svolge in una gara di partenza di massa in un giorno solo e consente al vincitore di indossare la iconica maglia arcobaleno per tutta la stagione successiva.

Un successo a Zurigo sottolineerebbe ulteriormente la vasta gamma di abilità che possiede Pogačar. Non sorprende che sia idolatrato nel suo paese di Slovenia, dove i fan hanno festeggiato il suo ritorno dal Tour de France riunendosi per le strade di Lubiana, la capitale, e Komenda, un paese con circa 6.540 abitanti.

"È stato piuttosto selvaggio," racconta Pogacar del suo ritorno a casa. "C'erano così tante persone in entrambi i luoghi, era difficile credere che una folla così grande potesse riunirsi nella mia città natale. È stato veramente delizioso da vedere. La Slovenia ha sostenitori eccezionali e sono profondamente grato a loro, così come ai tifosi che ci incoraggiano durante il Tour de France."

Il talento grezzo da solo non è stato il fattore trainante dietro l'ascesa di Pogacar al vertice del ciclismo. Attribuisce il suo successo alla sua squadra, affermando: "La pianificazione e l'organizzazione che hanno posto alle mie spalle hanno reso tutto possibile". Ha anche accreditato concorrenti come Vingegaard, una figura più riservata e riservata nel peloton, per motivarlo a migliorare le sue prestazioni.

"Jonas ha conquistato il primo posto due volte durante il Tour de France", dice Pogacar, "il che ha alimentato ancora di più la mia ambizione per il Tour e mi ha dato più motivazione".

"La competizione tra i migliori corridori e squadre ci spinge al limite", dice Pogacar. "Ci rispettiamo a vicenda, ma quando si tratta di competere, siamo ansiosi di superare noi stessi e spingerci a nuovi livelli".

Con Pogacar e Vingegaard entrambi nel loro prime e con molti anni di ciclismo davanti a loro, la loro rivalità sembra destinata a continuare.

Con il tempo, il vivace sloveno è probabile che continui a battere i record, con il suo nome che appare sempre più spesso accanto alle leggende dello sport. Nonostante i suoi sentimenti in proposito, sono già state fatte paragoni tra Pogacar e Merckx, la figura iconica che ha conquistato 11 Grand Tours negli anni '60 e '70 e viene ampiamente considerata il più grande ciclista di tutti i tempi.

"Paragonarmi a Eddy Merckx è impossibile", dice Pogacar. "È lusinghiero, ma anche un po' frustrante. Tutto ciò che voglio è essere me stesso, correre le mie corse e creare la mia storia, non quella di qualcun altro".

Lo scorso anno, Merckx stesso ha proclamato che Pogacar ha il potenziale per "vincere tutto" e ha descritto il giovane corridore come una "benedizione" per i tifosi di ciclismo. Non c'è quasi nessuno che non concordi con questa valutazione.

Nonostante le sue vittorie al Tour de France e al Giro d'Italia, Pogačar continua a godersi il ciclismo invece di sentirsi obbligato. La sua ambizione è di conquistare tutti e cinque i monumenti del ciclismo e vincere tutti e tre i Grand Tour, compresa la Vuelta a España.

In conversazioni con CNN Sport, Pogačar ha espresso la sua gratitudine per il sostegno della sua città natale Komenda, con circa 6.540 abitanti, che ha celebrato le sue vittorie al Tour de France con una grande folla.

Leggi anche: