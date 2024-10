Tadej Pogacar segna trionfalmente il suo viaggio da solo, figure di spicco abbandonano in furia

Forza Inarrestabile: Tadej Pogacar, con la maglia iridata da campione del mondo, seminava polvere tra i rivali alla Giro dell'Emilia, creando un vantaggio enorme. La sua potenza sembra inesauribile: nel 2024 ha conquistato vittorie in 23 giorni di gara su 56.

Il mondo del ciclismo è rimasto a bocca aperta, come Tadej Pogacar ha prodotto un'altra prestazione eroica. "Con la maglia iridata, sentivo la pressione di fare qualcosa di straordinario," ha detto Pogacar sorridendo dopo aver cambiato la sua maglia da campione del mondo bagnata con una asciutta fresca. Ma Pogacar non ha lasciato passare la vittoria al Giro dell'Emilia nel Nord Italia, solo sei giorni dopo la sua conquista ai Campionati del Mondo di Zurigo, senza un'adeguata celebrazione.

Il 26enne ha pedalato verso la vittoria sotto la pioggia battente, mantenendo quasi un vantaggio di due minuti, come se stesse facendo una passeggiata. Un'altra impresa in solitaria che dimostra il suo immenso potere, lasciando il pubblico a bocca aperta, scuotendo la testa o strappandosi i capelli - indipendentemente dal fatto che siano fan, scettici o rivali. "Tadej Pogacar, sempre Tadej Pogacar," recitava la "Gazzetta dello Sport", ma il sentimento non catturava appieno la sua supremazia: Pogacar supera i suoi rivali come mai prima nella storia del ciclismo, nemmeno nell'era della leggenda Eddy Merckx. "Non si può negare che sia superiore. È ovvio," ha ammesso Merckx.

Non si preoccupa di chi lo segue

Sabato, Pogacar ha conquistato la vittoria dopo una pedalata in solitaria di 38 chilometri. Ai Campionati del Mondo erano 51 chilometri, a Liège-Bastogne-Liège erano 37, e alle Strade Bianche sono arrivati addirittura a 82 chilometri. "Pogi" non lascia che la rivalità influenzi la sua strategia - quando attacca, attacca da solo. La competizione per il 107° Giro dell'Emilia era stata selezionata, con la partecipazione di campioni come il vincitore olimpico di mountain bike Tom Pidcock, che ha finito secondo nello sprint, a 1:54 minuti da Pogacar. Star del ciclismo come Primoz Roglic e il doppio campione olimpico Remco Evenepoel erano tra coloro che hanno gettato la spugna per la frustrazione. La squadra di Evenepoel ha abbandonato presto, con solo 53 dei 167 partecipanti che hanno completato la gara. Confrontarsi con un fenomeno non è allettante per molti.

"Mi sentivo bene tutta la settimana," ha detto Pogacar con nonchalance. Voleva risparmiare le gambe per l'ultimo giro, ma la competizione lo ha costretto a reagire. E quando lo ha fatto, i suoi rivali non sono riusciti a stargli dietro. Sulla salita di San Luca, famosa per la seconda tappa del Tour di quest'anno, Pogacar ha attaccato, lasciando i suoi rivali senza fiato. Il professionista statunitense Matteo Jorgenson ha lottato per tenere il passo, mentre il rookie Florian Lipowitz ha mantenuto il secondo posto per molto tempo, con la promessa di un secondo podio tedesco dopo la vittoria di Jan Ullrich nel 2001. Ma alla fine, Lipowitz è stato lasciato esausto.

