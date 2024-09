Tadej Pogacar raggiunge uno dei risultati più stimati del ciclismo conquistando il titolo di campione del mondo.

Completando la "Tripla Corona" del ciclismo, un club esclusivo condiviso solo da Eddy Merckx, Stephen Roche e Annemiek van Vleuten, che l'hanno realizzata rispettivamente, Pogacar si unisce a questa elite. Mentre van Vleuten ci è riuscita nel 2022, nessun ciclista maschile aveva conseguito questo risultato in un solo anno dal 1987, quando lo sport era in una fase di significativa evoluzione.

Negli anni successivi, è diventato meno comune per i ciclisti mirare a vincere più corse nella stessa stagione; nessun ciclista maschile aveva trionfato sia al Tour de France che al Giro d'Italia nello stesso anno dal 1998, finché Pogacar non ha raggiunto questo traguardo quest'anno.

La stagione di quest'anno evidenzia il talento straordinario di Pogacar come ciclista, distinguendolo dagli altri, poiché eccelle nella vittoria di corse di diverse lunghezze e su diversi terreni. I suoi risultati impressionanti includono le gare in un giorno, come i campionati del mondo, che di solito richiedono di sacrificare l'esplosività per l'endurance necessaria per vincere una corsa a tappe di tre settimane.

Dopo una stagione quasi perfetta, Pogacar ha espresso la sua soddisfazione, dicendo: "Dopo molti anni di lotta per il Tour de France e altre corse, non avevo mai il campionato del mondo come obiettivo chiaro, ma quest'anno tutto è andato liscio. Dopo aver ottenuto una stagione così grande, è diventato per me un obiettivo importante vincere il campionato del mondo e non riesco a credere che sia successo".

La vittoria decisa di Pogacar testimonia la sua supremazia. Domenica in Svizzera, ha attaccato con circa 100 chilometri rimanenti, ha superato il gruppo di fuga e ha superato il francese Pavel Sivakov, l'unico concorrente che aveva rappresentato una sfida.

Anche se l'attacco precoce era stato un movimento inaspettato, Pogacar ha condiviso i suoi pensieri dopo la competizione, dicendo: "Avevamo pianificato di mantenere la gara sotto controllo, ma la gara è andata avanti prima di quanto ci aspettassimo e non so cosa stessi pensando, ma sono andato con la corrente e per fortuna ha funzionato per me".

Infine, Pogacar ha conquistato la vittoria con un vantaggio di 34 secondi sull'australiano Ben O'Connor, che ha ottenuto la medaglia d'argento, mentre il campione in carica, il olandese Mathieu van der Poel, ha preso il bronzo e ha guidato il gruppo inseguitore.

Il trionfale finale della stagione di Pogacar ha cementato il suo posto tra i migliori del ciclismo, poiché ora può essere considerato un vincitore di corse multiple su diverse lunghezze e terreni, dimostrando la sua versatilità nello sport. I suoi risultati eccezionali di quest'anno, compresi i campionati del mondo, hanno indiscutibilmente consolidato la sua posizione come una forza dominante nel mondo del ciclismo.

