Sylvie Meis ammette di aver visitato il dottor di bellezza

Una rivista olandese per uomini ha recentemente incoronato Sylvie Meis "Regina del Sesso del Secolo". Tuttavia, la 46enne non vuole più mentire sul suo fascino.

Sylvie Meis ne aveva semplicemente abbastanza di mentire. In un'intervista con la rivista "Bunte", la "conduttrice di Love Island" ora parla apertamente di come il suo aspetto non sia solo dovuto a uno "stile di vita sano con sport e acqua", come aveva sostenuto in precedenza. Era la sua risposta standard ogni volta che le chiedevano come riuscisse a mantenere un aspetto giovanile oltre i 40 anni, ha rivelato nell'intervista. Ora, ammettendo di visitare occasionalmente un medico estetico, si sente "liberata" e "rilassata dalla pressione".

In effetti, Sylvie Meis combina una dieta sana, un apporto adeguato di acqua e esercizio fisico regolare con il ricorso a filler di acido ialuronico. Il suo motto, however, è "meno è meglio". Anche se vedere i risultati immediati dopo un trattamento di bellezza le dà "un certo senso di felicità", non corre dal medico estetico se non si sente a proprio agio nella propria pelle quando si guarda allo specchio, come ha sottolineato nella sua conversazione con "Bunte".

Essere in grado di decidere come invecchiare, invece di "solo guardare impotenti", è per Meis "una forma di empowerment": "Non solo come donna, ma anche nella mia carriera e nella mia vita". Per lei, la bellezza significa sentirsi "libera e sicura" del proprio aspetto.

Bellezza Eterna in una Rivista per Uomini

Mentre i valori interni sono, ovviamente, i più importanti, i lettori prevalentemente maschili dell'edizione di giugno della rivista olandese "FHM" erano probabilmente più interessati alle curve di Meis quando l'hanno incoronata "Regina del Secolo". Sulla pagina web ufficiale della rivista, gli editori hanno esultato dicendo che Meis, che ha posato per la prima volta per "FHM" 20 anni fa, è diventata solo più bella con il tempo.

Ora, grazie alla sua stessa onestà, sappiamo che non si tratta solo di uno "stile di vita sano con sport e acqua". In fondo, conta solo il risultato.

