Sylt tiene un voto per la scelta del suo nuovo sindaco.

C'è supporto per rimuovere il sindaco Nikolas Häckel? Più di 12.473 residenti registrati di Sylt voteranno su questa questione domenica. Almeno il 20% degli elettori, ovvero circa 2.494 voti, deve votare a favore del richiamo perché sia efficace, secondo Florian Korte, portavoce della comunità di Sylt. Il numero totale di voti necessari verrà stabilito ufficialmente entro venerdì a mezzogiorno, poiché i cambiamenti dovuti a trasferimenti, decessi o registrazioni possono influire sul conteggio dei voti.

Il 18 luglio, i politici locali di Sylt hanno votato a favore dell'avvio di un processo di richiamo contro il sindaco Häckel, un sindaco a tempo pieno indipendente che sta attraversando un burn-out. Nonostante ciò, Häckel intende tornare al vertice del municipio di Westerland. I politici locali dell'isola sono determinati a impedire questo, accusandolo di problemi come la crisi del bilancio attuale, la scarsa comunicazione, la mancanza di fiducia e carenze amministrative.

La decisione finale sul richiamo spetta ai cittadini della comunità di Sylt il 29 settembre. Secondo Korte, 2.649 elettori avevano richiesto il voto per corrispondenza entro lunedì, con i risultati attesi più tardi domenica sera.

Häckel vuole continuare i progetti

Häckel dimostra la sua determinazione dicendo: "Come devoto democratico, attendo con ansia il voto di domenica e, naturalmente, spero nella conferma del nostro e del mio lavoro, che ci consentirà di continuare i progetti benefici per Sylt e per i Sylters."

Se Häckel verrà rimosso dall'incarico domenica, entrerà in una fase di pensionamento temporaneo a partire dall'annuncio dei risultati, ha dichiarato Hans-Martin Slopianka, portavoce del distretto di Nordfriesland. Un nuovo sindaco deve essere eletto entro sei mesi dall'esito delle elezioni, secondo le regole della comunità.

Se non viene raggiunta la soglia del 20% dei voti, Häckel rimarrà in carica. Inoltre, manterrà la sua posizione se il numero necessario di votanti non si presenta alle urne, mancando il quorum, o in caso di pareggio. In tutti e tre i casi, tuttavia, è obbligatoria una discussione del comitato primario sulla possibile rielezione di Häckel dopo il suo congedo medico prolungato.

La controversia divide l'isola

Häckel è in congedo medico dal febbraio e, durante l'estate del 2023, non è stato in grado di svolgere le sue funzioni di sindaco a tempo pieno di Sylt per diverse settimane.

A metà agosto, i sindaci delle altre quattro comunità dell'isola hanno pubblicamente sostenuto il richiamo di Häckel. Nel frattempo, il gruppo "Sölring Underground" ha fatto campagna contro il richiamo su YouTube per circa due settimane e mezzo, con lo slogan "Vota no!" accompagnato da un'immagine di bagnanti che sventolano una bandiera rossa con la parola "No".

Häckel ha gestito l'amministrazione dell'isola del Nord

