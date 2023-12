Sydney Sweeney e Glen Powell scaldano una commedia romantica di base, solare e divertente in "Anyone But You".

Bea e Ben, interpretati da Sweeney e Powell, si incontrano molto carinamente all'inizio, trascorrendo una notte inebriante insieme prima che lei scappi, lasciandolo confuso e arrabbiato, e lei lo sente presto liquidare il suo amico in un atto di spavalderia.

Un flash forward e l'amica di lui (la star di "Tick, Tick... Boom!" Alexandra Shipp) sposa la sorella di lei (Hadley Robinson) in un matrimonio di destinazione in Australia, costringendo i due a passare del tempo insieme nonostante l'ostilità persistente per la loro confusione piuttosto sottile. Inoltre, la festa di nozze include l'ex di Ben (Charlee Fraser), mentre gli invadenti genitori di Bea (Dermot Mulroney e Rachel Griffiths) vogliono disperatamente che lei ricucia i rapporti con il suo vecchio fidanzato (Darren Barnet), costringendo i due a una sorta di alleanza scomoda per cercare di tenere a bada tutti i rumori esterni.

Per la regia di Will Gluck (che ha già fatto un'incursione in questo genere con "Friends With Benefits") - che condivide il merito della sceneggiatura con Ilana Wolpert - nulla di tutto ciò è particolarmente convincente, ma non ne ha davvero bisogno. L'intesa tra Sweeney e Powell funziona, i due sono sicuramente un cartellone pubblicitario accattivante e ci sono alcune risate, l'unica delle quali riguarda un ragno australiano particolarmente brutto e invadente.

Per lo più, "Anyone But You" rappresenta un intrigante esempio di gestione della carriera, con Sweeney - che ha espresso frustrazione per il livello di attenzione dei tabloid che genera, dalle discussioni sulle scene di nudo alla politica della sua famiglia - che si dedica alla commedia romantica dopo essere stata la "It" gal della HBO in "Euphoria", "The White Lotus" e il film di riserva "Reality". Dal canto suo, Powell ha la possibilità di mostrare un lato più morbido dopo i suoi ruoli da protagonista in "Hidden Figures ", "Top Gun: Maverick" e "Devotion".

Come chiarisce una divertente sequenza di chiusura dei crediti, questo è il tipo di film che serve essenzialmente come controprogrammazione per le vacanze - con il suo rating R, rivolto a un pubblico leggermente più adulto - un'idea forse datata che riassume bene la natura dell'esercizio.

A un certo punto, Ben viene descritto affettuosamente come uno "splendido idiota", che è fondamentalmente ciò che è necessario per rendere plausibile qualcosa come "Anyone But You", e come gli viene poi detto da Bea, "Siamo tutti in seconda media quando si tratta di queste cose" - una delle poche battute memorabili del film.

D'altra parte, anche gli splendidi idioti hanno bisogno di amore. Bisogna solo credere che abbiano bisogno di un po' di aiuto per trovarlo.

"Anyone But You" esce il 22 dicembre nelle sale americane. È classificato come R.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com