- Swissport prevede di assorbire la forza lavoro di Wisag presso gli impianti aeroportuali

A Francoforte, un pezzo dei compiti di assistenza a terra è stato riassegnato. Dopo aver vinto la gara, Swissport International ha dichiarato l'intenzione di assumere circa 600 lavoratori dal precedente fornitore, Wisag Ground Service. "Offriremo un lavoro a tutto il personale", ha dichiarato un rappresentante dell'azienda.

Il passaggio è previsto per il 1° febbraio 2025. Swissport, che attualmente fornisce vari servizi nell'aeroporto più trafficato della Germania, investirà 25 milioni di euro in veicoli a basso impatto ambientale. Francoforte diventerà la base più grande di Swissport in Germania e uno dei suoi hub più importanti in Europa.

I compiti di assistenza a terra comprendono il carico merci, la direzione delle scale e dei rimorchi per i passeggeri e altri compiti sulla pista. L'operatore dell'aeroporto, Fraport, fornisce anche questi servizi attraverso una filiale. Tuttavia, secondo le regolamentazioni dell'UE, è necessario un fornitore secondario negli aeroporti principali.

Durante il passaggio del 1° febbraio 2025, Swissport dovrà ottenere tutte le licenze necessarie per iniziare i suoi compiti di assistenza a terra da Wisag Ground Service. Con la nuova licenza, Swissport assumerà effettivamente una parte significativa delle operazioni di assistenza a terra dell'aeroporto di Francoforte.

Leggi anche: