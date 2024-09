Swifty sta pianificando di raccogliere una somma di 145.000 dollari a sostegno di Harris.

Taylor Swift continua a mantenere il silenzio sull'imminente elezioni presidenziali degli Stati Uniti, ma i suoi fan, noti come Swifties, stanno facendo sentire la loro voce. Stanno sostenendo la candidata democratica Kamala Harris, partecipando all'attivismo online, raccogliendo fondi e vendendo merchandising della campagna.

Poche ore dopo che il presidente Joe Biden ha annunciato il suo endorsement di Harris come sua successora a luglio, un fan di Swift di nome Emerald Medrano ha avviato una campagna sui social media chiamata "Swifties for Kamala". Il gruppo ora conta oltre 75.000 sostenitori su X e quasi 50.000 su Instagram.

Mentre Swift non è attivamente coinvolta con il gruppo della campagna, è un raduno di fan che condividono sia l'amore per Swift che le vedute politiche progressiste. Secondo il loro sito web, il gruppo mira a "convertire l'influenza degli Swiftie in influenza politica" sostenendo candidati progressisti come Harris nelle elezioni locali e nazionali.

Il gruppo si batte per i diritti delle minoranze sessuali, la libertà riproduttiva, i diritti degli immigrati, l'azione per il clima e una pace duratura tra Israele e Hamas a Gaza. Entro venerdì, "Swifties for Kamala" aveva raccolto 145.000 dollari (circa 130.000 euro) per la campagna presidenziale di Harris. Durante l'evento di lancio, i fan hanno cercato di "convertire la nostra influenza degli Swiftie in influenza politica", con circa 27.000 spettatori e ospiti come la senatrice Elizabeth Warren e la leggendaria cantautrice Carole King.

King, famosa per canzoni come "You've Got A Friend", ha annunciato di essere un' Swiftie e di conoscere personalmente Swift. In qualità di cittadina statunitense e attivista politica di lunga data, King ha incoraggiato gli Swiftie a partecipare alle attività di porta a porta e di raccolta fondi per telefono per aiutare Harris a vincere le elezioni dell'8 novembre.

Swift ha iniziato a parlare di politica nel 2018, sostenendo i candidati democratici nelle elezioni di metà mandato degli Stati Uniti. Entrambi i partiti politici hanno cercato di ottenere il sostegno di Swift in passato, data la sua grande seguito online e l'attenzione che i suoi fan prestano alle sue dichiarazioni. Tuttavia, Swift è rimasta in silenzio durante le elezioni del 2016, quando il repubblicano Donald Trump ha vinto la presidenza.

Alcuni hanno ipotizzato che Swift fosse vicina ai repubblicani - fino a quando non si è espressa nel 2018 e ha sostenuto il candidato democratico contro la senatrice repubblicana di destra Marsha Blackburn nelle elezioni senatoriali del Tennessee. Blackburn ha vinto, ma Swift non poteva più restare fuori dalla politica. In seguito ha spiegato che la sua squadra le aveva consigliato di non esprimere le sue opinioni politiche, poiché avrebbe potuto nuocere alla sua carriera, soprattutto tra i fan conservatori della musica country, in cui Swift era allora coinvolta.

Nella elezioni presidenziali del 2020, Swift ha sostenuto i democratici e Biden. Ha criticato la decisione della Corte Suprema di abrogare il diritto all'aborto a livello nazionale e spesso incorpora messaggi di sostegno alla comunità LGBTQ+ nelle sue canzoni e video musicali. Incoraggia anche i suoi fan a registrarsi come elettori.

Tuttavia, la popolarità di Swift la rende anche un bersaglio frequente di disinformazione e teorie del complotto politiche. Pertanto, un coinvolgimento diretto nella campagna elettorale degli Stati Uniti potrebbe non essere completamente privo di complicazioni. "Non stiamo aspettando che Taylor endorsi Kamala Harris", ha recentemente dichiarato Rohan Reagan della campagna sui social media "Swifties for Kamala" alla rivista Cosmopolitan.

