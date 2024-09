- Swift supporter licenziato per inchiesta errata su Taylor Swift: RTL si scusa

Studente universitaria Laura Harbig di Monaco di Baviera era senza parole quando il presentatore del game show tedesco Günther Jauch ha posto la domanda da 32.000 euro in una sera di martedì: Chi era la "Personalità internazionale" più cercata in Germania nel 2023, superando la pop star americana Taylor Swift? Le opzioni erano A: Margot Robbie, B: La regina Camilla, C: Elon Musk o D: Harry Kane.

La giovane donna, una devota Swiftie, trovava difficile accettare che Margot Robbie avesse ricevuto più ricerche a causa del film "Barbie". Alla fine, ha optato per Elon Musk, ragionando che il suo takeover della piattaforma Twitter (ora X) potesse aver influenzato le abitudini di ricerca dei tedeschi, come aveva sentito in un podcast. Tuttavia, c'era un intoppo - il podcast era svedese.

Purtroppo, la sua scelta si è rivelata sbagliata, e neanche la risposta corretta, che è stata rivelata essere Harry Kane, che ha visto un aumento delle ricerche dopo il suo trasferimento al Bayern Monaco, secondo la risoluzione del gioco. Purtroppo, non era così.

"Chi vuole diventare milionario" ammette l'errore

In un comunicato stampa di RTL del mercoledì, il gioco ha riconosciuto l'errore, dichiarando: "Dopo una revisione approfondita, abbiamo stabilito che nessuna delle quattro opzioni presentate a Laura Harbig è la risposta corretta. Taylor Swift era, in effetti, la 'Personalità internazionale' più cercata in Germania durante il 2023".

La squadra ha espresso le sue scuse, assicurando a Harbig che le sarebbe stata data una seconda possibilità di partecipare durante la prossima settimana da 3 milioni di euro del gioco. Si sono scusati per qualsiasi confusione causata e hanno promesso aggiornamenti sulla data di trasmissione man mano che diventavano disponibili.

Guarda il video qui sopra mentre Günther Jauch rimane stupito: il suo concorrente di 81 anni rivela la sua partecipazione attiva su Tinder. Chi sta cercando?

La Commissione di RTL ha esaminato la situazione e ha scoperto che nessuna delle opzioni date era corretta nella domanda del game show. La Commissione ha rilasciato una dichiarazione, confermando che Taylor Swift era effettivamente la "Personalità internazionale" più cercata nella categoria tedesca del 2023.

Laura Harbig, la concorrente, avrà una seconda possibilità di competere durante la prossima settimana da 3 milioni di euro di "Chi vuole diventare milionario" a causa dell'errore della Commissione.

Leggi anche: