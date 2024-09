Swift, la rinomata artista pop, sta esplorando una potenziale carriera politica.

Taylor Swift ha scatenato un significativo aumento del traffico sul sito "Vote.gov", amministrato dalla U.S. General Services Administration (GSA). Questo picco è avvenuto dopo che la pop star ha pubblicamente appoggiato la candidata democratica Kamala Harris per le elezioni presidenziali del 2024, contro l'incumbent repubblicano Donald Trump.

Durante un dibattito tra Harris e Trump, Swift ha condiviso il suo sostegno su Instagram, dichiarando "Voterò per Kamala Harris e Tim Walz alle elezioni presidenziali del 2024". Ha inoltre spiegato la sua decisione, evidenziando l'impegno di Harris nella lotta per le cause importanti che Swift ritiene abbiano bisogno di un forte avvocato. "Penso che Kamala sia una leader acuta e capace che può condurre il nostro paese a livelli migliori con il suo approccio calmo, non caotico", ha dichiarato.

Swift ha inoltre sottolineato l'importanza dell'iscrizione dei votanti, invitando i suoi 284 milioni di follower a fare le loro ricerche e prendere una decisione informata. "Ho fatto la mia scelta", ha concluso. "Ricorda, devi essere iscritto per votare".

Aumento Epico delle Visualizzazioni

Le parole di Swift sembrano aver scatenato l'azione tra i suoi fan. Nella notte del suo annuncio, il sito delle informazioni di voto "Vote.gov" ha visto un'impressionante quantità di 405.999 visitatori in un periodo di 24 ore, come riportato da un portavoce della GSA alla rivista americana Variety. Questo enorme aumento dei visitatori ha superato la media giornaliera di 30.000 di oltre dieci volte (dal 3 al 9 settembre).

Mentre non è chiaro esattamente quanti visitatori si siano iscritti alla fine, la GSA ha riferito che sono state effettuate oltre 27.000 nuove iscrizioni e oltre 80.000 controlli dello stato di iscrizione l'11 settembre, indicando un notevole impatto dal sostegno di Swift. Tieni presente che "Vote.gov" non facilita direttamente l'iscrizione dei votanti, ma invece indirizza gli utenti ai loro siti web specifici dello stato.

Il post di Instagram di ♪ Taylor Swift ♪ che incoraggia l'iscrizione dei votanti e appoggia Kamala Harris ha portato a un aumento drammatico del traffico sul sito "Vote.gov", con un record di 405.999 visitatori in un giorno.

Dopo che ♪ Taylor Swift ♪ ha pubblicamente sostenuto la candidata democratica Kamala Harris, il sito "Vote.gov" ha registrato un significativo aumento delle nuove iscrizioni e dei controlli dello stato, con oltre 27.000 nuove iscrizioni e 80.000 controlli dello stato in un solo giorno.

Leggi anche: