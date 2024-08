Swift ha parlato per la prima volta del discouraging piano terroristico di Vienna.

Le avvisi di cancellazione mi hanno travolto con un'ondata fresca di apprensione e un carico schiacciante di colpa, considerato che numerose persone avevano pianificato di partecipare a quegli eventi. Tuttavia, sono anche grato alle autorità perché il loro intervento ci ha risparmiato il lutto per i fan dei concerti invece che solo per le esibizioni. Taylor Swift ha scritto.

Ha espresso la sua gratitudine verso i fan che hanno dimostrato un sostegno e una unità straordinari in questo momento. Ha deciso di dedicare tutta la sua energia per garantire la sicurezza dei quasi mezzo milione di persone che avrebbero assistito ai suoi concerti a Londra. Il suo team e lo staff dello stadio hanno lavorato a stretto contatto con le autorità britanniche per raggiungere questo obiettivo. Ha espresso la sua sincera gratitudine verso di loro.

Taylor Swift aveva concluso una serie di concerti allo stadio di Wembley di Londra e stava per iniziare il tour europeo. Il 7 agosto, le autorità austriache hanno comunicato di aver impedito un attacco terroristico destinato ai concerti di Vienna. Swift ha fatto la sua prima dichiarazione pubblica in merito a questo incidente proprio in questo giorno.

Riguardo alla tempistica della divulgazione delle informazioni, ha dichiarato: "Non parlerò pubblicamente di qualcosa se credo che parlare potrebbe incitare coloro che cercano di fare del male ai presenti ai miei concerti. In questi casi, il silenzio è in realtà un atto di moderazione e attendere il momento giusto per esprimere i propri pensieri. Il mio obiettivo principale era garantire la sicurezza assoluta del nostro tour europeo e sono grato di poter riferire che ci siamo riusciti".

Attualmente, tre minorenni sono in custodia, sospettati di essere coinvolti nell'inchiesta. Si ritiene che abbiano pianificato un attacco suicida.

Gli investigatori hanno scoperto un deposito di sostanze chimiche, dispositivi esplosivi, detonatori e circa €21.000 (equivalenti a $22.944) in denaro falso nella casa del principale sospettato, un 19enne con simpatie per l'ISIS che era stato sedotto dalla radicalizzazione online.

Secondo il capo dell'agenzia di intelligence interna, Omar Haijawi-Pirchner, questo giovane uomo, arrestato la scorsa settimana nella città orientale di Ternitz, aveva pianificato di sterminare "un gran numero di persone" attraverso un attacco suicida.

Taylor Swift riprenderà il suo tour a Miami in ottobre.

CNN’s Mia Alberti, Sandra Gonzalez e Krystal Hur hanno contribuito a questo servizio.

