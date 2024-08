- Swift fan scoraggiato ma saggio: la vita è più importante dello spettacolo

Cameron Menesi ha 18 anni e è una Swiftie appassionata - fan sfegatata della superstar americana Taylor Swift da un decennio - e devastata dal fatto che i concerti a Vienna siano stati cancellati.

"Era il mio sogno più grande assistere a un concerto di Swift", ha detto alla Deutsche Presse-Agentur con la voce rotta. "Esattamente un anno fa, abbiamo ottenuto i biglietti e non vedevo l'ora ogni singolo giorno". Menesi vive con la sua famiglia in California e aveva viaggiato a Vienna appositamente per il concerto.

La famiglia di tre persone aveva pianificato di assistere a uno dei tre concerti di Swift allo Ernst-Happel-Stadion di Vienna questo venerdì. Tutti e tre i concerti sono stati cancellati dopo gli arresti di islamisti che avevano intenzione di causare una strage lì.

La vita è più importante di un concerto

Monique Menesi comprende la cancellazione dei concerti. "Non vuoi immaginare di essere al concerto e che succeda qualcosa", ha detto. Anche la figlia Cameron ha dichiarato: "La vita è più importante di un concerto". Tuttavia, il loro entusiasmo per la superstar è così grande che direbbero subito di sì se potessero ottenere i biglietti per un altro concerto di Swift.

La famiglia ha speso presumibilmente migliaia di dollari. "Non saremmo volati in Europa altrimenti", ha detto Monique Menesi. L'intero viaggio era pianificato intorno al concerto. "Paghiamo 350 euro a notte per una semplice stanza Airbnb qui, solo per essere qui". I biglietti erano la parte meno costosa delle loro spese, costando solo 150 euro, rispetto a diverse migliaia di dollari per i concerti di Swift negli Stati Uniti e in Canada, come hanno affermato i Menesi.

Nessun interesse per le feste di Swift

Monique e Cameron Menesi non pianificano di partecipare alle feste di Swift a Vienna. "Esploreremo la città e incontreremo di sicuro altri Swifties", ha detto Monique Menesi. "Ma non siamo dell'umore per i club e le feste". Cameron Menesi ha appena conseguito il diploma di scuola superiore e sta prendendo un anno di pausa prima dell'università. Presto inizierà un tirocinio in un villaggio turistico alle Isole Canarie.

La Commissione ha annunciato la cancellazione di tutti i concerti di Swift a causa dei timori per la sicurezza, che ha mandato all'aria i piani della famiglia Menesi. La decisione della Commissione era in linea con le convinzioni dei Menesi che la vita è più preziosa di qualsiasi concerto.

