Svitlana U. sostiene la sua innocenza durante l'interrogatorio

È stato emesso un mandato di arresto dalla procura federale per il sabotaggio dei gasdotti Nord Stream. Tuttavia, si dice che Volodymyr Z. sia tornato in Ucraina. Un altro sospetto conferma di conoscerlo, ma nega le accuse in un'intervista a RTL/ntv.

La procura generale federale ha emesso il primo mandato di arresto per un cittadino ucraino in relazione al sabotaggio del gasdotto del mar Baltico Nord Stream. L'ufficio del procuratore competente in Polonia conferma i corrispondenti rapporti. Tuttavia, si dice che il sospetto che vive in Polonia abbia già lasciato il paese in direzione dell'Ucraina, come si è detto. Si dice che la Germania abbia emesso un mandato di arresto europeo, ma non abbia inserito il suo nome nel registro dei ricercati.

Si dice che l'uomo, di nome Volodymyr Z., sia un istruttore di immersioni. Oltre a lui, sono stati identificati altri due sospetti, un uomo e una donna, in relazione al sabotaggio del gasdotto. Non è stato emesso alcun mandato di arresto nei loro confronti. Si dice che anche loro siano istruttori di immersioni ucraini. Tuttavia, la donna, Svitlana U., insiste sulla sua innocenza in un'intervista a RTL/ntv.

Ha dichiarato di conoscere Volodymyr Z. durante l'intervista via video. "Non ho lavorato con lui, ma lo conosco, è un amico e il padrino di mio figlio", ha detto Svitlana U. Riguardo al luogo dove si trova Z., ha detto: "Non sono sicura. Sembra che sia attualmente in Ucraina, a Kiev". Ha dichiarato di avergli parlato al telefono dopo la pubblicazione del rapporto. "Mi ha detto di non preoccuparmi. Non posso immaginare che abbia a che fare con questa storia. Perché ha dei bambini piccoli."

Come prova della sua innocenza, ha detto di avere foto e video, "che dimostrano che ero in Ucraina nel settembre 2022". RTL/ntv ha le foto che mostrano U. con sua figlia. Tuttavia, non è chiaro se siano autentiche. Nel settembre 2022, sono state trovate perdite nei tubi del Nord Stream vicino all'isola danese di Bornholm. In precedenza, erano state registrate due esplosioni sott'acqua. Gli investigatori svedesi hanno anche trovato tracce di esplosivi sulla scena, indicando un'esplosione intenzionale.

Azione legale minacciata

U. ha anche minacciato di intentare azioni legali contro i giornalisti che "hanno fretta di scrivere questo articolo". "Perché ho numerosi documenti del settembre 2022 che dimostrano che ero a Kiev e non ho viaggiato", ha detto.

Riguardo alla sua famiglia, U. ha detto che i suoi genitori sono stati in Ucraina sin dall'inizio dell'invasione russa. Suo marito si è unito alla Guardia Nazionale "nei primi giorni" per difendere il paese. Lei stessa ha lasciato Kiev con suo figlio il 3 marzo - a causa del pericolo che la capitale ucraina fosse occupata. "Siamo rimasti in Polonia per due mesi, poi una settimana in Austria, un mese a Monaco, due mesi in Bulgaria e siamo tornati a casa il 2 settembre 2021", ha detto U. a RTL/ntv.

Chiese delle indagini in Germania, U. ha detto: "È difficile per me pensarci ora, poiché gli articoli sono stati pubblicati solo questa mattina. Sono sorpresa che ninguna autorità investigative della Germania mi abbia contattato". Finora, nessuna autorità della Polonia, della Germania o dell'Ucraina l'ha contattata. "Soprattutto dal momento che viaggio professionalmente come istruttore di immersioni praticamente ogni mese attraverso l'Europa. È strano che nessuno mi abbia contattato da nessuna parte." Non vuole essere intimidita dall'attenzione dei media sulla sua persona. Nei prossimi giorni,

