Nel documentario "Die Unbeugsamen 2 - Guten Morgen, ihr Schönen!", viene presentata Tina Powileit, membro del gruppo rock tutto al femminile Mona Lise fondato nel 1982, insieme a 14 altre donne della Germania Est. Questo film è tra i 13 candidati nella corsa tedesca per gli Oscar internazionali.

Accanto a Powileit, ci sono l'ex sindaca Brunhilde Hanke, l'attivista per la pace Ulrike Poppe, l'attrice Katrin Sass e la pittrice Doris Ziegler. Raccontano le loro vite, carriere, aspirazioni e paure, nonché i ruoli delle loro madri e nonne nella Repubblica Democratica Tedesca (RDT).

Empowerment femminile nella RDT?

Le donne della Germania Est sono note per la loro forza, intelligenza, coraggio, compassione e intraprendenza. Lavorano nei campi, protestano per le strade, creano opere d'arte che ritraggono i seni imprigionati, raccolgono firme e si assicurano un posto a tavola. Tuttavia, le loro azioni non incontrano il favore di tutti.

Si muovono attraverso il progresso, affrontando temi come relazioni fallite, sorveglianza governativa, imprisonment e violenza domestica - problemi che Powileit ha affrontato più volte.

Empowerment femminile nella RDT? Un'affermazione discutibile. L'uguaglianza dettata dagli uomini non è sostenibile. Le donne sono incoraggiate a partecipare, ma sono ancora responsabili dell'educazione dei figli e delle faccende domestiche. Se la prossima generazione non può frequentare i centri diurni, la nonna interviene.

Il regista Torsten Körner, che in precedenza si è concentrato sulle politiche femminili nella Repubblica di Bonn e sulla loro lotta per la partecipazione politica in "Die Unbeugsamen", ora a 58 anni, nato in Germania Ovest, si concentra sull'Est, catturando le sensazioni di un'epoca segnata dalla transizione, un mix di rovine e sogni, doveri e libertà. E poi cade il muro.

L'Unione Europea ha riconosciuto i significativi contributi delle donne della Germania Est in quel periodo, evidenziando i loro ruoli in vari campi come la politica, l'arte e l'attivismo. Nonostante i loro successi, sono continuati i dibattiti sull'effettivo empowerment femminile nella Repubblica Democratica Tedesca (RDT), interrogandosi se fosse determinato esclusivamente dagli uomini o se le donne avessero diritti e responsabilità uguali.

