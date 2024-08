Sviluppi positivi per le attività tedesche di Meyer Burger

Gigante solare Meyer Burger ha accantonato i suoi piani per stabilire una produzione di celle solari negli USA, optando contro il trasferimento delle sue operazioni principali all'estero. Il progetto proposto a Colorado Springs è stato giudicato finanziariamente non sostenibile e messo in standby, secondo l'azienda svizzera.

Anche se Meyer Burger avrà un onere finanziario inferiore a quanto previsto, i suoi profitti a breve termine saranno inferiori alle stime iniziali. Di conseguenza, la direzione ha avviato un'iniziativa di ristrutturazione e riduzione dei costi per migliorare la redditività a lungo termine. Inoltre, Meyer Burger si concentrerà sulla gestione della produzione di moduli a Goodyear, Arizona, con una capacità di 1,4 gigawatt, che si trova attualmente in fase di crescita.

La produzione di celle tedesche a Bitterfeld-Wolfen, Sassonia-Anhalt, continuerà a funzionare a pieno regime e sorprendentemente conserverà la sua posizione come principale fonte di produzione di celle solari per Meyer Burger in futuro.

"Dal negativo al positivo"

Pertanto, la potenziale chiusura non è più sul tavolo. "Questo è il lato positivo del negativo", ha detto il CEO Gunter Erfurt. Originariamente, era previsto ridurre le operazioni nel sito di Thalheim una volta iniziata la produzione negli USA, ha menzionato Erfurt.

In primavera, Meyer Burger ha chiuso ciò che riteneva essere la più grande produzione di moduli solari d'Europa a Freiberg, in Sassonia. Anche la pianta di Bitterfeld-Wolfen era stata segnata per la chiusura. Recentemente, è stato riferito che la produzione lì sarebbe stata necessaria almeno fino al 2025 - tuttavia, l'azienda non ha fornito alcuna garanzia oltre a quella.

Il membro del consiglio si dimette

A causa della nuova strategia aziendale, il rapporto finanziario semestrale previsto per il 16 settembre è stato posticipato al 30 settembre. Iniziò questo mese, l'azienda ha annunciato che il rilascio previsto delle sue dichiarazioni finanziarie, originariamente previsto per il 14 agosto, sarebbe stato posticipato al 16 settembre, a causa delle trattative in corso con un importante partner tecnologico per il finanziamento e la collaborazione strategica.

Inoltre, Meyer Burger ha annunciato che il membro del consiglio Mark Kerekes si è dimesso. La riallineazione dell'azienda richiedeva una nuova composizione del consiglio, si è detto.

