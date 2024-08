"Sviluppi deludenti!" La società cinematografica cancella l'anteprima di "Megalopolis".

Nel materiale promozionale per il prossimo film di Coppola "Megalopolis", sembra che siano state utilizzate citazioni di critici inventate. Di conseguenza, Lionsgate, il distributore del film, ha rimosso il trailer e ha pubblicato delle scuse, definendolo un "errore grave".

Non molto tempo dopo la sua presentazione, il trailer per "Megalopolis" è stato rimosso da Lionsgate. La ragione dietro questo, secondo diverse fonti dei media, è l'utilizzo di recensioni di critici inventate nel promo. In una dichiarazione ottenuta da "Variety", Lionsgate si è scusato, dicendo "Ci scusiamo profondamente per l'errore nel nostro processo di revisione e ci scusiamo sinceramente con i critici cinematografici e con Francis Ford Coppola e American Zoetrope per questo errore imperdonabile".

Secondo "Variety", il trailer, uscito di mercoledì, mostrava critiche severe nei confronti di film classici diretti da Francis Ford Coppola. Sembra che Lionsgate abbia utilizzato queste critiche per illustrare come questi film siano diventati classici nonostante le recensioni negative iniziali, presumibilmente nella speranza di replicare lo stesso percorso per "Megalopolis".

Per esempio, la critica tardiva Pauline Kael è stata rappresentata come critica nei confronti di "The Godfather" a causa delle sue ambizioni artistiche eccessive. In modo simile, Andrew Sarris è stato presentato come definendo "The Godfather" un film "caotico" e "autoindulgente". Anche altre citazioni di critici sono state apparentemente manipolate. Inoltre, il commento di Roger Ebert, "Un trionfo dello stile sulla sostanza", è stato attribuito al film sbagliato. La fonte originale di quella citazione era la recensione di Ebert per "Batman" (1989), non per "Bram Stoker's Dracula" (1992) di Coppola.

Risposta del critico citato in modo errato

"Anche per coloro che non sono affezionati ai critici, non dovremmo avere le nostre parole storpiate in questo modo", ha detto il critico cinematografico Owen Gleiberman, citato in modo errato nell'articolo di "Variety", sottolineando che non aveva mai definito "Bram Stoker's Dracula" un "caotico capolavoro". Gleiberman ha anche espresso dubbi sulla strategia di marketing di Lionsgate di includere supposte recensioni negative di precedenti film di Coppola. Secondo il suo ricordo, i critici cinematografici erano generalmente favorevoli a "The Godfather" nel 1972.

Gli appassionati di cinema possono formarsi un'opinione su "Megalopolis" il 26 settembre. Il

