- Sven Hannawald ha dovuto affrontare una reazione acuta dopo il suo rinfrescante bagno con gli elefanti.

Sven Hannawald, leggenda dello sci di fondo tedesco, ha raggiunto lo status di icona diventando il primo atleta a vincere tutte e quattro le competizioni della Vierschanzentournee nel 2002. Attualmente, lavora come esperto di sci di fondo per ARD.

Tuttavia, un video delle vacanze ha scatenato una bufera. Mostra Hannawald e suo figlio che fanno il bagno con un elefante nel parco "Kimba Elephant Park" ungherese. Sven sale sul tronco dell'elefante, mentre suo figlio gli siede sulla schiena. L'elefante poi lancia Hannawald in aria, con Sven che captiona il momento su Instagram come "Lancio felice del weekend per te".

Critiche a Sven Hannawald

Questo video non è piaciuto a tutti. Gli attivisti per i diritti degli animali hanno accusato Hannawald di gravi abusi, con un utente che commenta "Povero elefante. Mi sento veramente dispiaciuto che le persone maltrattino gli animali in questo modo". Un altro critico ha dichiarato "Questo sembra più abuso di animali. Gli animali selvatici non dovrebbero essere sottoposti a intrattenimento umano".

Le critiche agli elefanti nell'intrattenimento non sono nuove; gli animali spesso soffrono in condizioni sottostanti in alcuni paesi. Dopo l'indignazione degli attivisti, i sostenitori di Hannawald sono intervenuti con punti di vista più comprensivi, "Io vedo l'abuso degli animali in modo diverso, come la detenzione di animali selvatici nel circo, costretti a vivere la loro vita in gabbia. Gli elefanti in questo parco ungherese, però, hanno molto meglio - possono girare liberi".

Il parco elefanti Kimba sotto esame

È degno di nota che il "momento trampolino" sembra provato tra l'elefante e il suo addestratore. L'addestratore dirige i movimenti del tronco dell'elefante e non ci sono segni visibili di violenza.

La persona nel video è stata identificata come il padre dell'addestratore, mentre l'addestratore stesso, Rene Casselly (anche noto per "Ninja Warrior" su RTL), rimane invisibile. Casselly ha un passato controverso - nel 2020, due dei suoi elefanti sono morti in circostanze misteriose durante il trasporto, portando a critiche ricorrenti da parte degli attivisti per i diritti degli animali.

