- Svelando la giungla selvaggia di RTL: un'esplorazione cruda

Dopo l'ingresso di Elena Miras nel campo RTL, i partecipanti hanno dovuto ricalibrare il loro equilibrio. Nella quarta puntata della serie "Lo scontro delle leggende della giungla", trasmessa domenica, la star della realtà ha nuovamente scosso le acque.

La 32enne ha suggerito di riorganizzare la poco amata guardia notturna presso il falò, scatenando un acceso diverbio con la capo squadra Hanka Rackwitz. Rackwitz ha suggerito a Miras di "mostrare un po' di umiltà quando si entra in un nuovo gruppo", a cui Miras ha risposto: "Non ho un capo qui".

Le lotte per il potere sono emerse anche tra gli altri partecipanti. Daniela "Danni" Buchner e Giulia Siegel hanno discusso sulle faccende domestiche (Danni: "Hai un problema o qual è il tuo problema?"). Anche se la maggior parte dei campeggiatori ha sopportato la disputa, il veterano Kader Loth si è intromesso, a grande fastidio di Siegel. "Kader, non usare il tuo tempo schermo su di me", ha sbottato.

Mentre il dramma si svolgeva, i "leggendari" si sono commossi al quarto giorno. L'ex calciatore Thorsten Legat ha confessato ai campeggiatori visibilmente scossi di non aver bevuto alcolici da un incidente in cui si è difeso e ha ferito un uomo. Miras ha anche confidato a Gigi Birofio la sua depressione, trovando conforto nella sua figlia.

Questa volta, Miras ha scelto il suo amico Gigi per la prova della giungla. Nel "Negozio della zia Dilemma", ha dovuto contare oggetti come scarafaggi, larve e piccoli coccodrilli. La sfida non era tanto negli animali vivi quanto nel decifrare l'elenco della spesa ("21 vermi? Cosa sono i vermi?"). Il suo premio: nove stelle per il campo.

Questa nuova serie di "Sono un celebr

Leggi anche: