- Svelando il significato dell' ultimo Midnight Suit

La pop star Taylor Swift (34) ha sfoggiato un nuovo body luccicante durante il segmento "Midnights" del suo secondo concerto allo stadio di Wembley di Londra lo scorso venerdì. Questo abito scintillante ha mandato i suoi fan in visibilio, suggerendo forse una rivelazione in arrivo.

L'ultimo body, decorato con stelle e una piccola luna, è un omaggio al primo "Midnights" che ha indossato prima di annunciare "1989 (Taylor's Version)" ad agosto 2023. Ha infine svelato la riedizione di "1989" insieme ai brani inediti a ottobre 2023.

Secondo "People" magazine, potrebbe annunciare la data di uscita del suo prossimo album riedito, probabilmente "Reputation (Taylor's Version)", durante il suo concerto di sabato 17 agosto. Se seguirà il suo schema, potrebbe rilasciarlo due mesi dopo, intorno a Halloween.

L'annuncio del 2023 è avvenuto all'ultimo concerto negli Stati Uniti dell'anno precedente. Questo nuovo annuncio potrebbe avvenire in uno dei tre concerti europei rimanenti a Londra il 17, 19 o 20 agosto.

Taylor Swift sta pianificando il rilascio di "Reputation (Taylor's Version)"?

In tal caso, sarebbe il suo quinto rilascio, dopo "1989" a ottobre 2023, "Speak Now" a luglio 2023, "Red" a novembre 2021 e "Fearless" ad aprile 2021. Swift cerca di riprendere il controllo del suo catalogo discografico, acquisito da Scooter Braun dalla sua ex etichetta "Big Machine" contro la sua volontà nel 2019. Ha confermato ad agosto 2019 che avrebbe rieditato i suoi album, dichiarando: "Penso che gli artisti meritino di possedere il loro lavoro."

Nel numero del "Time" magazine "2023 Person of the Year", Swift ha parlato della riedizione del suo periodo "Reputation", descrivendolo come "un momento goth-punk di rabbia femminile per essere esclusi da un'intera struttura sociale."

"Io penso che molte persone lo vedono e pensano solo: serpenti pazzi e luci stroboscopiche", ha spiegato Swift, aggiungendo che i brani inediti saranno "entusiasmanti" e che la riedizione dei suoi album è come "raccogliere gli Horkrux" o "raccogliere le Pietre dell'Infinito", citando "Harry Potter" e i film Marvel. "La voce di Gandalf è nella mia testa ogni volta che pubblico un nuovo album", ha detto, riferendosi a "Il Signore degli Anelli". "Per me, è come un film ora."

L'anticipazione tra i fan di Taylor Swift era palpabile mentre il conto alla rovescia per la mezzanotte iniziava, con voci di un potenziale annuncio di "Reputation" che riempivano l'aria. Taylor spesso trova l'ispirazione al buio, come ha rivelato in passato: "Amo scrivere canzoni di notte, soprattutto quando è vicino a mezzanotte o addirittura dopo, quando il mondo sembra più tranquillo."

