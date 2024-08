- Svelando il primo educatore sessuale che illumina gli inglesi sui veri aspetti dell'intimità.

Inizi del 1900, l'educazione sui temi sessuali era scarsa nelle scuole. La società era piuttosto pudica e i discorsi sull'intimità erano tabù. Ma i bordelli prosperavano. In quel periodo, Marie Stopes pubblicò la sua guida "Amore coniugale", che parlava essentially di amore all'interno del matrimonio.

Stopes era essentially la prima terapeuta sessuale moderna. La gente cercava il suo consiglio su argomenti sessuali. A volte, riceveva fino a mille lettere alla settimana.

Rischi associati al sesso

All'epoca, la gente non solo era ignorante, ma il sesso era anche un affare rischioso. Non c'era un trattamento efficace per le malattie sessualmente trasmissibili e, se qualcuno le contraeva, una sofferenza per tutta la vita era una possibilità. Le donne spesso morivano durante il parto e molti temevano il dolore e le gravidanze che ne seguivano. Gli "uomini rispettabili", however, lottavano con i loro "desideri primitivi" e cercavano aiuto per adempiere ai loro doveri coniugali senza causare sofferenza inutile alle loro partner.

Si credeva generalmente che il sesso fosse un peso per le donne. Marie Stopes ha sfidato questa credenza un secolo fa con la sua guida. Ha argomentato che il sesso non dovrebbe essere un compito miserabile, ma una fonte di piacere per entrambi gli uomini e le donne. Questa era un'idea radicale da parte di una giovane scienziata. Stopes ha scritto, "Ogni uomo dovrebbe sapere che non conquista una donna sposandola. Deve conquistarla prima di ogni atto di intercourse."

Era di Trasformazione

Il libro di Stopes è stato un successo e il tempo era maturo per un cambiamento. La Prima Guerra Mondiale aveva causato un crollo ovunque e i vecchi valori vittoriani del XIX secolo non esistevano più. L'era della produzione di massa, dell'occupazione e dei beni di consumo era iniziata. Così era iniziata anche l'era delle donne. Anche se l'indipendenza e l'attività professionale delle donne non erano ancora la norma, non erano più insolite. La giovane scienziata con un dottorato era parte di questa trasformazione e risuonava con i tempi. Ha aiutato i suoi lettori a prendere il controllo dei loro corpi. Più di 10.000 lettere a Stopes sono conservate nella British Library, offrendo uno scorcio delle paure e delle speranze che dominavano le camere da letto di quel tempo.

Estratti dalle Lettere

"Sono una giovane madre di due bellissimi bambini. Ho avuto un'esperienza tremenda durante il parto. Il dottore mi ha detto che non dovrei avere altri figli. Potresti darmi qualche consiglio su come impedire che accada?"

"Sono stato chiesto da un'amica di raccogliere informazioni affidabili sull'argomento seguente. Sta considerando di sposarsi - con un uomo molto più giovane di lei. Ha 61 anni e il suo ciclo mestruale si è fermato da tempo.

Teme che non ci sia alcuna possibilità di maternità per lei. È così? Includo una busta affrancata e indirizzata e sarei felice di pagare la quota di consultazione."

"Ho appena letto il tuo libro "Amore coniugale" e non posso andare a letto senza scriverti per ringraziarti per la grande speranza per il futuro della mia vita coniugale che il libro mi ha dato."

"Se ti riferisci alla questione delle posizioni nel tuo importante libro, Amore coniugale, credo che io, come qualcuno che ha avuto più di 20 anni di matrimonio felicissimo, possa essere autorizzato a few parole per integrare ciò che hai scritto,

Non credo che l'esperienza della signora che ti ha detto di sentirsi quasi soffocata ogni volta sia insolita. Conosco io stessa una bellissima giovane donna che dice di desiderare che il marito non fosse così pesante."

È scioccante immaginare il tuo delicato corpo teso e bloccato da un uomo pesante. È sia sciocco che inutile.

Scrivo per chiederti se puoi darmi qualche consiglio. Ho solo 27 anni e ho cinque figli, il più grande di nove anni e il più piccolo di 18 mesi. Mio marito è sempre disoccupato e sono costantemente preoccupata - da un mese all'altro, non voglio altri figli. Spero in una risposta rapida.

Potresti dirmi dove posso acquistare i dispositivi menzionati nel tuo libro sul controllo delle nascite? Non ho il coraggio di entrare in un negozio. Un'infermiera capo mi ha detto di andare all'ospedale delle donne, ma dal momento che non mi ha detto cosa chiedere, non ci sono andata.

Dovresti scrivere qualcosa sui letti stretti e separati introdotti dai paesi del continente. Non capisco come possano consentire posizioni comode per una coppia, ma non li abbiamo mai usati neanche noi.

Abbiamo una bellissima bambina. Tre figli sono nati prima, ma questa è la prima volta che un bambino sopravvive. Dal suo nascita, non ho avuto veri rapporti con mia moglie, poiché sentivo di causarle lo stesso dolore che aveva con i bambini morti. Anche lei non desidera più figli.

Tuttavia, entrambi godiamo dei piaceri della vita coniugale. Gioco con le mie dita con lei mentre lei tiene la mia "persona". Ma mi sento che stiamo facendo qualcosa di sbagliato e ora sono confuso sul mio dovere.

Non firmo il mio nome a questa lettera, ma perhaps potresti trattare questo argomento nel tuo prossimo libro su questo argomento.

Non indica uno stato mentale sporco quando un uomo cede al suo desiderio di fornicazione, o una donna al suo desiderio di semplice fornicazione? Anche se sono sposati - a meno che la concezione non sia l'obiettivo dell'unione sessuale. Niente degrada lo spirito più di questa forma di fornicazione legalizzata. Perché non raccomandi l'unica via pulita? Astinenza!

Torna nel tuo paese di Scozia e predica i tuoi metodi sporchi lì. Gli uomini inglesi rispettabili sono disgustati dalle tue suggerimenti sporchi nell'Amore coniugale.

Mi sto rivolgendo a voi in cerca di consigli a causa di alcune preoccupazioni. L'uomo che ho intenzione di sposare più tardi quest'anno ha avuto un incidente alcune settimane fa. Quando l'ho aiutato a togliersi i vestiti insanguinati e strappati, ho notato che il suo membro era notevolmente più grande del mio. Questa cosa mi sta causando ansia riguardo all'intimità futura del nostro matrimonio.

Apprezzo qualsiasi suggerimento o consiglio che potreste avere. Mi trovo in una situazione un po' delicata, poiché non ho una madre o una sorella con cui confidarmi, e preferirei non discutere questo con le amiche per evitare fraintendimenti. Potrebbero pensare che sono troppo impaziente.

Despite her groundbreaking contributions to sexual advice and women's health, Marie Stopes is not immune to controversy. Much like many sex researchers of her era, she advocated for eugenicist views that aligned with social Darwinism.

