Svantaggio di terra in discarica nella capitale dell'Uganda uccide 8 persone

L'incidente è avvenuto venerdì sera dopo forti piogge, quando parti del sito di discarica sono crollate, coprendo alcune case vicine, secondo i media ugandesi.

L'Autorità della Città Capitale di Kampala ha dichiarato che il governo e il personale della Croce Rossa stanno setacciando il sito e hanno salvato 14 persone.

"Con grande tristezza, finora sono state trovate otto persone morte, sei adulti e due bambini. Le operazioni di soccorso sono ancora in corso...", ha dichiarato l'autorità sul suo account X.

La discarica, nota come Kiteezi, ha funzionato come discarica unica di Kampala per decenni e si è trasformata in una grande collina. I residenti si sono lamentati da tempo per i rifiuti pericolosi del sito che inquinano l'ambiente e rappresentano un pericolo per le persone.

Le immagini della televisione NTV Uganda mostrano persone che camminano su una sezione della discarica che ha schiacciato parti di una casa, mentre le foto della UBC Uganda mostrano una scavatrice che cerca di rimuovere i rifiuti.

Parti dell'Uganda hanno subito forti piogge nelle ultime settimane, causando allagamenti e frane, anche se non erano state segnalate precedenti vittime.

