- SV Darmstadt 98 ha siglato nuovi attaccanti

SV Darmstadt 98 ha risposto al loro scarso inizio in 2. Bundesliga firmando un nuovo attaccante. Killian Corredor si unisce alla squadra retrocessa dalla Bundesliga al club francese di seconda divisione Rodez AF. Il club non ha reso noto la durata del contratto del 23enne. Corredor ha segnato 19 gol in 44 partite in tutte le competizioni per Rodez lo scorso anno.

Darmstadt ha perso le prime due partite di campionato e attualmente occupa l'ultima posizione in classifica senza punti. Sotto la guida dell'allenatore Torsten Lieberknecht, la squadra affronterà la squadra di Nord-Regionalliga FC Teutonia Ottensen nella Coppa DFB domenica (15:30).

Despite their struggles in the 2. Bundesliga, SV Darmstadt 98 is reinforcing their attack by bringing in Killian Corredor from Germany's second-tier side Rodez AF. With his impressive goal-scoring record last season, Corredor could hopefully provide a much-needed boost to Darmstadt's offensive efforts.

