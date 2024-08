Suzuki Swift - conservatore, tradizionale come sempre

A prima vista, la Suzuki Swift sembra un po' datata. Ma è proprio questo a conferirle un certo fascino. Assomiglia molto ai suoi predecessori - ma il prezzo è aumentato, anche se rimane sotto la soglia dei 20.000 euro nella versione base.

Compatta, leggera, agile - la Suzuki Swift ha ancora alcuni vantaggi che oggi sono sempre più rari. Tuttavia, li paga con un certo conservatorismo, che si potrebbe anche definire "tradizionalista": l'attuale generazione 7 della piccola auto sembra quasi identica alle versioni 6 e 5. E rispetto alla Swift 4, il design si è evoluto piuttosto gradualmente.

Il modello della quinta generazione con un posteriore pronunciato ora ha un po' più di carne sui fianchi, ma con i suoi 3,86 metri di lunghezza, è ancora molto maneggevole come i suoi due diretti predecessori. Pertanto, non si dovrebbe aspettare troppo spazio, soprattutto sui sedili posteriori o nel vano bagagli. Tuttavia, le persone di dimensioni normali troveranno i due sedili anteriori comodi.

Interno sobrio e chiaro

Quello che vale per il design della carrozzeria vale anche per l'interno. Mentre i concorrenti nella piccola classe ora presentano anche grandi paesaggi a schermo e colorati gadget, la Suzuki rimane piuttosto sobria. Una delle poche concessioni alle tendenze attuali è il display dell'infotainment montato, altrimenti l'operazione avviene principalmente tramite classici interruttori. Questo è buono per l'ergonomia e la chiarezza, ma non esattamente accogliente.

Le superfici in plastica dure sulle porte e sul cruscotto rafforzano questa impressione. I sedili anteriori sono piuttosto semplici ma offrono un comfort sufficiente anche per i viaggi più lunghi, mentre i sedili posteriori sono meno comodi a causa delle loro superfici corte e alte.

Gamma di motori ridotta

Uno dei precedenti vantaggi della Swift era la sua ampia gamma di motori, che includeva anche la trazione integrale e le varianti sportive. Tuttavia, questa è stata ridotta nella generazione attuale: l'unico motore è un 1,2 litri a tre cilindri a benzina con assistenza mild hybrid, che può essere combinato con trazione anteriore o integrale e si comporta sorprendentemente bene, soprattutto in termini di efficienza, con valori Around 5 litri non è un problema.

Rumore e vibrazioni sono accettabili nella fascia media, e l'accelerazione e la spinta a media velocità sono anche soddisfacenti. Chi cambia rapidamente le marce della trasmissione manuale a cinque velocità (è disponibile anche una trasmissione automatica a variatore continuo opzionale) troverà che la leggera Swift (1070 kg) parte rapidamente e non è un ostacolo al traffico sulla autostrada.

Prestazioni modeste

Nel complesso, however, le prestazioni rimangono modeste e particolarmente interessanti per il traffico cittadino: ci vogliono quasi 13 secondi per raggiungere i 100 km/h dalla velocità zero, con una velocità massima di 165 km/h. Nonostante ciò, l'agile auto giapponese con cambio manuale è abbastanza divertente da guidare, almeno soggettivamente vive all'altezza del suo nome. La sospensione è più comoda che sportiva, offrendo un buon comfort anche sulle strade cittadine in cattivo stato.

A 18.900 euro, la Swift attuale nella sua versione base è appena sotto la soglia dei 20.000 euro, che alcuni dei suoi predecessori potevano anche superare con l'equipaggiamento completo e il motore più costoso. Tuttavia, l'auto giapponese rimane uno dei rappresentanti più economici della sua classe, soprattutto considerando l'equipaggiamento di sicurezza di serie. Per altri 1.500 euro, è possibile ottenere il livello di allestimento successivo, che offre alcune caratteristiche di comfort in più e, soprattutto, un aggiornamento ottico, poiché le ruote in acciaio vengono sostituite con quelle in lega.

Ci sono sicuramente subcompact più moderne della Suzuki Swift. Chi preferisce uno stile classico, however, troverà un compagno vivace nella Swift per la vita in città e oltre, che è anche abbastanza economica. L'auto giapponese potrebbe essere interessante, especially for former Ford Fiesta owners, as it's no longer in production. While it's not quite as dynamic as the Fiesta, offre un buon divertimento alla guida per la sua classe.

Specifiche tecniche - Suzuki Swift

Quinta generazione di subcompact

Lunghezza: 3,86 m, Larghezza: 1,74 m (senza specchietti), Altezza: 1,49 m. Interasse: 2,45 m, Volume del bagagliaio: 265-980 litri

Motore a benzina da 1,2 litri a tre cilindri, 61 kW/82 CV, coppia massima 112 Nm, sistema mild hybrid a 12 Volt con generatore integrato di avviamento. Trazione anteriore, cambio manuale a cinque velocità

0-100 km/h 12,5 s, Vmax: 165 km/h, Consumo di carburante (WLTP combinato): 4,4 l/100 km, Emissioni di CO2: 99 g/km, Consumo di carburante del test: 5,2 l/100 km

Prezzo: a partire da €18.900

