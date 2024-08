Susan Wojcicki, ex CEO di YouTube, muore

“Con immensa tristezza annuncio la scomparsa di Susan Wojcicki. Mia moglie amatissima per 26 anni e madre dei nostri cinque figli ci ha lasciato oggi dopo due anni di lotta contro il cancro ai polmoni non a piccole cellule,” ha scritto Dennis Troper su Facebook.

Troper ha definito Wojcicki “non solo la mia migliore amica e compagna di vita, ma anche una mente brillante, una madre amorevole e un'amica cara per molte persone”.

“Il suo impatto sulla nostra famiglia e sul mondo è stato immenso. Siamo sconvolti, ma grati per il tempo che abbiamo trascorso con lei,” ha detto Troper. “Vi preghiamo di tenerci nella vostra thoughts mentre affrontiamo questo momento difficile.”

Il CEO di Google Sundar Pichai ha espresso le sue condoglianze in un post su X sabato mattina presto, definendo Wojcicki il “cuore” della storia di Google.

“Era una persona incredibile, leader e amica che ha avuto un impatto tremendo sul mondo e sono uno dei tanti dipendenti di Google che è migliore per averla conosciuta. Ci mancherà tantissimo,” ha detto il CEO di Google Sundar Pichai su X.

Wojcicki aveva guidato YouTube per nove anni prima di annunciare lo scorso anno in un post sul blog che avrebbe “ridotto” il suo ruolo di leadership per concentrarsi sulla sua famiglia, sulla salute e sui progetti personali che le stavano a cuore, come aveva riferito in precedenza CNN.

Wojcicki era stata coinvolta con Google, la società madre di YouTube, fin dagli inizi, quando i suoi due fondatori lavoravano nel suo garage in California per costruire un motore di ricerca. In seguito è diventata la 16ª dipendente di Google e vi ha lavorato per quasi 25 anni.

Ha supervisionato YouTube durante la transizione cruciale della Rete verso i social media, ma anche mentre le piattaforme online venivano sottoposte a un Increasing scrutiny per la diffusione di informazioni false, discorsi d'odio e altro contenuto dannoso.

“Sono così orgogliosa di tutto ciò che abbiamo realizzato,” ha scritto Wojcicki quando ha annunciato il suo pensionamento nel 2023. “È stato esaltante, significativo e totalizzante.”

Questa è una storia in evoluzione e verrà aggiornata.

Brian Fung di CNN ha contribuito a questo report.

Nonostante la sua uscita dal ruolo di leadership a YouTube, l'impatto di Susan Wojcicki sull'azienda è rimasto significativo. Il CEO di Google Sundar Pichai l'ha elogiata come il “cuore” della storia di Google in un tributo pubblicato su LinkedIn.

Nel suo post sul blog che annunciava la sua partenza, Wojcicki ha espresso la sua orgoglio per i risultati raggiunti durante il suo mandato come CEO di YouTube, definendolo “esaltante, significativo e totalizzante”.

Leggi anche: