- Susan Wojcicki è morta di cancro ai polmoni.

La ex CEO di YouTube Susan Wojcicki è morta venerdì all'età di 56 anni, come annunciato dal marito in un post su Facebook. Wojcicki aveva il cancro ai polmoni. Ogni anno in Germania vengono diagnosticati circa 56.000 casi di cancro ai polmoni, rendendolo una delle malattie maligne più comuni nel paese, secondo la Società Tedesca per il Cancro. Un'overview:

Cos'è il Cancro ai Polmoni?

Possono svilupparsi diversi tumori maligni nel tessuto polmonare. I carcinomi bronchiali sono il tipo più comune di cancro ai polmoni e appartengono ai cosiddetti tumori solidi. Queste sono crescite tissutali che origini da un organo o tessuto e inizialmente crescono solo in quel luogo. Se la malattia progredisce, tali tumori possono diffondersi in tutto il corpo, formando metastasi.

Quali Sintomi Causa il Cancro ai Polmoni?

Se il tumore nel polmone è piccolo e la malattia è ancora in una fase iniziale, i pazienti di solito non hanno sintomi. Ciò perché il polmone stesso non ha fibre nervose o terminazioni nervose. Tuttavia, sintomi e segni possono verificarsi in seguito nel corso della malattia. Alcuni sintomi possono anche essere causati da altre malattie. Sintomi che potrebbero indicare il cancro ai polmoni e che dovrebbero essere chiariti dal medico:

Tosse persistente per diverse settimane (che persiste nonostante il trattamento)

Tosse improvvisa che dura da settimane

Mancanza di respiro a riposo o con attività leggere

Dolore al petto

Tosse con sangue o espettorato

Perdita di peso inspiegabile

Sensazione generale di malessere

Quali sono le Possibilità di Guarigione dal Cancro ai Polmoni?

In generale, più presto viene diagnosticato il cancro ai polmoni, maggiori sono le possibilità di guarigione. Tuttavia, spesso viene scoperto solo in uno stadio avanzato, portando a molti decessi: più di 44.800 persone muoiono per cancro ai polmoni in Germania ogni anno, secondo l'Istituto Robert Koch (RKI). Gli uomini sono più a rischio di morire per questo tipo di cancro rispetto alle donne.

Quanto è Comune il Cancro ai Polmoni?

In Germania, il cancro ai polmoni è la malattia tumorale maligna più comune negli uomini dopo il cancro alla prostata. Nelle donne, è il terzo tipo di cancro più comune dopo il cancro al seno e al colon.

Quando i medici diagnosticano il cancro ai polmoni, le donne hanno in media 69 anni e gli uomini 70. Anche se il numero di persone a cui viene diagnosticato il cancro ai polmoni sta aumentando, ciò è in parte dovuto all'aumento dell'aspettativa di vita della popolazione. Dopo l'adeguamento per età, il numero di uomini a cui viene diagnosticato il cancro ai polmoni è leggermente diminuito negli ultimi anni, mentre il numero di donne è aumentato. Gli esperti attribuiscono questo ai cambiamenti nel comportamento del fumo, con più donne che fumano e meno uomini nel corso dei decenni, secondo il Centro Tedesco per la Ricerca sul Cancro.

Quali Fattori di Rischio Favoriscono il Cancro ai Polmoni?

Il fumo, ovvero il consumo di tabacco, è il principale fattore di rischio per il cancro ai polmoni. Negli uomini, fino a nove casi su dieci, e nelle donne almeno sei su dieci, sono attribuiti al fumo, secondo l'Istituto Robert Koch. Ciò perché il fumo di sigaretta inalato contiene numerosi sostanze cancerogene, come idrocarburi policiclici e aromatici eterociclici o N-Nitrosamine.

Il rischio che un fumatore sviluppi il cancro ai polmoni dipende ovviamente dalla durata e dalla frequenza del fumo. Coloro che fumano spesso e lo hanno fatto sin dalla giovinezza hanno un rischio particolarmente alto di sviluppare il cancro ai polmoni. "Il fumo per tutta la vita aumenta il rischio di cancro ai polmoni negli uomini di 24 volte rispetto ai non fumatori per tutta la vita", informa la Società Tedesca per il Cancro.

Anche coloro che non fumano ma sono regolarmente esposti al fumo di sigaretta hanno un rischio maggiore di ammalarsi. "Si stima che le persone che sono regolarmente esposte al fumo passivo sul posto di lavoro o nella vita privata abbiano un rischio di cancro ai polmoni aumentato di 1,3 volte (per adenocarcinomi) a 3 volte (per il cancro ai polmoni a piccole cellule)", riferisce la Società Tedesca per il Cancro.

Sostanze cancerogene come il formaldeide o l'acetaldeide sono presenti anche nel vapore delle sigarette elettroniche. Oltre al fumo, l'inquinamento dell'aria e i geni possono anche svolgere un ruolo nello sviluppo del cancro ai polmoni.

Anche le persone che non fumano possono sviluppare il cancro ai polmoni. Secondo uno studio statunitense del 2020, 12 su 100 pazienti diagnosticati per la prima volta con il cancro ai polmoni non avevano mai fumato. Si sa che il cancro ai polmoni nei non fumatori si verifica più frequentemente nelle donne e a un'età più giovane rispetto ai fumatori. Perché questo accada ancora deve essere studiato. Si sospetta una specifica mutazione. Due giovani donne non fumatrici hanno parlato con stern del loro cancro ai polmoni.

La tosse persistente che Wojcicki ha avuto prima della sua morte potrebbe essere stata un sintomo del suo cancro ai polmoni. Nonostante il trattamento, la tosse è persistita, indicando la progressione della malattia.

Despite never smoking, a significant number of people are diagnosed with lung cancer. According to a 2020 US study, 12 out of 100 newly diagnosed lung cancer patients had no smoking history.

