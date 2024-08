- Susan Wojcicki, che da tempo è a capo dei social media di YouTube, è morta.

La CEO a lungo termine di YouTube, Susan Wojcicki, che ha avuto un ruolo fondamentale nella storia di Google in più di un'occasione, è morta all'età di 56 anni. Aveva lottato contro il cancro ai polmoni per gli ultimi due anni, come annunciato dal CEO di Google Sundar Pichai in un'email inviata ai dipendenti dopo la sua morte. Wojcicki ha lasciato il suo ruolo sulla piattaforma video lo scorso anno per concentrarsi sulla sua salute.

Come manager di Intel nel 1998, ha affittato il suo garage ai fondatori di Google Larry Page e Sergey Brin. È stata una dei primi dipendenti della società e ha collaborato allo sviluppo del sistema pubblicitario che ha generato i ricavi di Google. È anche accreditata per aver guidato l'acquisizione di DoubleClick, che ha consolidato la posizione di leadership di Google nel mercato pubblicitario online degli Stati Uniti.

Anni dopo la fondazione della società, Wojcicki ha supervisionato il servizio video di Google e ha raccomandato l'acquisizione del startup YouTube del 2006 per 1,65 miliardi di dollari. Sotto la guida di Google, YouTube è cresciuto per diventare la piattaforma video più grande del mondo. Wojcicki ha poi preso il comando di YouTube nel 2014.

In una email, Pichai ha anche ricordato come Wojcicki avesse alleggerito l'atmosfera durante il suo colloquio di lavoro due decenni fa, offrendogli un gelato e facendogli fare un tour del campus di Google.

La notizia della morte di Susan Wojcicki ha scatenato conversazioni su diverse piattaforme online, con molte persone che esprimono le loro condoglianze su Internet. Durante il suo periodo a Google, Wojcicki ha giocato un ruolo significativo nell'acquisizione di YouTube, che si è trasformato in un fenomeno globale su Internet.

Leggi anche: