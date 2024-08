- Surf in the City - Onda artificiale vicino a Monaco

Sorridendo veloci come il mare: Presso l'Aeroporto di Monaco di Baviera, un parco dei surf con onde artificiali ha aperto nel weekend dopo un periodo di costruzione di due anni. Secondo gli operatori, è il parco più grande del suo genere in Europa e l'unico in Germania. La piscina di 180 metri può ospitare 60 atleti contemporaneamente. Domenica, il parco ospiterà il suo festival di apertura, aperto a tutti i visitatori.

Spettacoli di surf e olimpionici all'apertura

Le onde artificiali, che possono raggiungere i due metri di altezza, sono state progettate per aiutare i principianti a iniziare in questo nuovo sport e per consentire ai professionisti di surfare. L'Associazione Tedesca di Surf (DWV) ha annunciato che il parco dei surf sarà utilizzato per competizioni e allenamenti ufficiali.

Per l'apertura esclusiva con una festa e spettacoli di surf sabato, sono attesi i surfisti professionisti Camilla Kemp e Tim Elter, reduci da Tahiti, insieme a Leon Glatzer, che ha partecipato alle Olimpiadi di Tokyo quattro anni fa come primo surfista tedesco.

Il surf sui cavalloni dei fiumi va di moda

Gli atleti non devono più andare al mare, poiché il loro paradiso può essere trovato proprio sulla loro porta di casa: il surf sui cavalloni dei fiumi è la formula magica. In diverse città, sono state create onde artificiali sui fiumi, seguendo il modello dell'onda dell'Eisbach nel giardino inglese di Monaco, ad esempio ad Augusta, Norimberga e Hannover.

Onde simili sui fiumi per il surf, che possono essere regolate o spente tramite pulsanti di emergenza, si trovano anche negli Stati Uniti e in Canada, nonché in molti altri paesi europei come la Francia, l'Austria, la Svizzera, l'Italia, l'Inghilterra e la Repubblica Ceca.

Tuttavia, queste onde sono stazionarie: non si rompono ma rimangono stabili in posizione. Teoricamente, i professionisti potrebbero cavalcarle all'infinito, a differenza delle onde del mare e del nuovo parco dei surf, che scorrono e si rompono alla fine.

Il fondatore di Surftown Monaco, Chris Boehm-Tettelbach, un surfista appassionato, ha sviluppato l'idea dieci anni fa, descrivendola come "condizioni perfette al tocco di un pulsante". I principianti possono godere di un'onda morbida, mentre gli esperti possono sperimentare onde potenti e che si rompono in modo cavo, secondo il sito web.

Surf tutto l'anno

Il nuovo parco dei surf copre circa 20.000 metri quadrati, con la piscina che misura circa 10.000 metri quadrati. Ogni dieci secondi, i surfisti possono prendere una delle onde artificiali continuamente generate. Il parco dei surf è progettato per essere aperto tutto l'anno, con la piscina che rimane senza riscaldamento. Tradizionalmente, il surf si pratica anche sull'Eisbach a Monaco durante l'inverno.

Sono previsti impianti fotovoltaici per coprire l'80% dell'energia elettrica necessaria per generare le onde in futuro. Un parco solare vicino alla struttura è previsto per essere completato a tale scopo.

Dopo un giorno emozionante di spettacoli di surf professionistici e apparizioni olimpiche al festival di apertura, i surfisti possono godersi il loro tempo libero cavalcando le onde nel parco dei surf per tutto l'anno. Anche quando il surf tradizionale non è possibile a causa del freddo, i surfisti possono ancora divertirsi nella piscina riscaldata durante il loro tempo libero.

