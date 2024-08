- Suppressione delle fiamme nell'area di addestramento precedente

Un incendio devastante in un vecchio campo di addestramento vicino a Jüterbog, nel Brandeburgo, è stato spento. Come precauzione, una pattuglia antincendio continua a monitorare il sito, come confermato da un portavoce del centro di controllo regionale di Brandenburg an der Havel. Fortunatamente, nessun insediamento vicino è stato danneggiato sulla strada federale B102 tra Altes Lager e Klausdorf.

L'incendio è scoppiato lo scorso venerdì senza una causa chiara e ha bruciato circa 8-9 ettari di terreno. A causa di munizioni vecchie sepolte sottoterra, i tentativi di spegnimento dei vigili del fuoco sono stati ostacolati. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme metodicamente da punti di osservazione sicuri. Più tardi quella sera, un elicottero antincendio militare è stato dispiegato, come riportato dal centro di controllo regionale.

Il terreno è stato adeguatamente inumidito. Data la convinzione che la diffusione del fuoco durante la notte sarebbe stata improbabile, i primi tentativi di spegnimento del fuoco sono stati temporaneamente interrotti. Tuttavia, al mattino, si è scoperto che l'incendio era sotto controllo. Verso mezzogiorno è stato dato il via libera.

I vigili del fuoco hanno lottato contro un incendio boschivo intenso sul campo di addestramento nel giugno 2023, che è durato per diversi giorni. A causa di munizioni vecchie sottoterra, i vigili del fuoco hanno spesso dovuto mantenere le distanze dal fuoco. Gli aerei e gli elicotteri sono stati utilizzati per combattere il fuoco dall'alto. Secondo il comando dell'incidente, l'area interessata ha superato i 700 ettari.

Dopo diversi giorni senza precipitazioni significative, il rischio di incendi boschivi è aumentato in alcune regioni del Brandeburgo. Secondo il ministero dell'ambiente dello stato, il livello di pericolo di incendio boschivo è attualmente di 4 in quattro distretti meridionali, che indica un rischio elevato. Il livello di rischio raggiunge il picco di 5 in alcuni distretti. In altri quattro dei 14 distretti, il rischio è considerato medio (livello 3).

Il campo di addestramento dove si è verificato l'incendio è stato precedentemente utilizzato per esercitazioni militari. Per prevenire future incidenti, saranno adottate misure di sicurezza estese sul campo di addestramento.

