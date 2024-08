- Supposto tornado che si muove sulla spiaggia di Borkum.

Un tornado sospetto ha causato lievi devastazioni sulla spiaggia dell'isola del Mare del Nord di Borkum. La tempesta è arrivata dal mare su un tratto della spiaggia ovest e sulla promenade giovedì, come mostrato in video online. Secondo la polizia, non ci sono stati feriti. Il Servizio Meteorologico Tedesco sta ancora verificando se si trattasse effettivamente di un tornado. In precedenza, l'"Ostfriesen-Zeitung" e la "Nord-West-Zeitung" avevano riportato la notizia.

Il pescatore Rolf Groenewold di Greetsiel era in mare con la sua barca a 500 metri a ovest di Borkum al mattino. "Improvvisamente mio figlio ha detto 'Guarda, un tornado'", ha raccontato Groenewold alla dpa. "C'era un fruscio dalle nuvole che continuava a crescere e si vedeva che sollevava l'acqua." Per oltre mezz'ora, si sono formati altri due tornado. "Non ho mai visto niente del genere in mare", ha detto il pescatore di Greetsiel.

I video mostrano il presunto vortice che scaglia una sedia da spiaggia in aria, mancando di poco alcune persone sulla spiaggia. Anche sulla promenade le sedie venivano scagliate in aria.

Il sito meteo Tornadoliste.de ha classificato la tempesta come un tornado. C'è stato anche almeno un altro sospetto tornado, ma non ha colpito l'isola.

I resoconti meteorologici hanno confermato la presenza di un uragano nel Mare del Nord, che avrebbe potuto aumentare l'intensità del sospetto tornado sulla spiaggia di Borkum. I testimoni sulla spiaggia hanno descritto di aver visto l'influenza dell'uragano sul sospetto tornado, con le sedie che venivano scagliate in aria.

Leggi anche: