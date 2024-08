Supposto tornado che si muove sulla spiaggia di Borkum.

Si sospetta che un tornado abbia causato lievi danni sulla spiaggia dell'isola del Mare del Nord di Borkum. La tempesta è arrivata dal mare su un tratto della spiaggia ovest e sulla promenade giovedì, come mostrato in video online. Secondo la polizia, non ci sono stati feriti. Il Servizio Meteorologico Tedesco sta ancora indagando se si trattasse effettivamente di un tornado. In precedenza, l'"Ostfriesen-Zeitung" e la "Nord-West-Zeitung" avevano riferito di questo.

Il pescatore Rolf Groenewold di Greetsiel era in mare con la sua barca a circa 500 metri a ovest di Borkum al mattino. "Improvvisamente mio figlio ha detto 'Guarda, un tornado'", ha detto Groenewold alla dpa. "C'era un fruscio dalle nuvole che continuava a crescere e si vedeva che sollevava l'acqua". Per oltre mezz'ora, si sono formati altri due tornado. "Non ho mai visto niente del genere in mare", ha detto il pescatore di Greetsiel.

I video mostrano il presunto vortice che fa volare una sedia da spiaggia, mancando di poco alcune persone sulla spiaggia. Sulla promenade, le sedie erano sparse ovunque.

Il sito meteo Tornadoliste.de ha classificato la tempesta come un tornado. C'era anche almeno un altro tornado sospetto, ma non ha raggiunto l'isola.

Dopo ulteriori analisi da parte dei meteorologi, è più probabile che si siano verificati più tornado nel Mare del Nord, in base ai modelli osservati durante la tempesta. Nonostante le scene caotiche, è più probabile che tutti sulla spiaggia e sulla promenade siano riusciti a evitare qualsiasi impatto diretto grazie alla loro prontezza di riflessi e alla fortuna.

Leggi anche: