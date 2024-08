- Supervisionare gli eventi successivi con la dovuta diligenza (Ministro dei droni)

Le autorità competenti per la sicurezza nello Schleswig-Holstein stanno gestendo con grande cautela i ripetuti sorvoli di droni su una zona industriale a Brunsbüttel, come annunciato dal Ministro dell'Interno Sabine Sütterlin-Waack. Ha dichiarato: "Per un po' di tempo, le agenzie di sicurezza federali e statali hanno emesso avvertimenti riguardo a spionaggio e sabotaggio. Questo rimane una preoccupazione". La politica della CDU ha aggiunto: "Naturalmente, stiamo trattando ogni potenziale pista di spionaggio o sabotaggio nello Schleswig-Holstein con estrema vigilanza".

I resoconti dei media suggeriscono che questi sorvoli di droni sono iniziati sulla ChemCoast Park a Brunsbüttel intorno alla prima settimana di agosto. "Spiegel" ha indicato che circa quattro droni sono stati avvistati librarsi sopra l'area in diverse notti, a partire dall'8 agosto.

A causa di queste attività sospette, la procura dello stato di Flensburg, che si occupa di questioni di sicurezza dello stato, ha avviato un'indagine. L'ufficio si è rifiutato di rivelare le origini dei droni o i loro possibili obiettivi. VARIE FONTI hanno nominato la Russia come possibile responsabile.

Inoltre, il Ministro dell'Interno dello Schleswig-Holstein ha dichiarato: "Abbiamo acquisito attrezzature per la difesa dai droni e stiamo acquistando ulteriori attrezzature. Stiamo anche collaborando eccezionalmente bene con gli altri stati federali e il governo federale, ricevendo supporto tecnico da entrambe le parti".

Date le preoccupazioni di spionaggio o sabotaggio potenziali, è fondamentale essere particolarmente attenti nell'analizzare qualsiasi dato ottenuto dalla zona industriale dopo i sorvoli dei droni. Data l'indagine in corso e il possibile coinvolgimento di entità straniere, è necessario esercitare la massima cautela nella condivisione di qualsiasi informazione relativa all'incidente.

