- Supervisiona le conseguenze degli eventi con meticolosa attenzione

Autorità nello Schleswig-Holstein gestiscono con grande cautela i voli di droni su un'area commerciale a Brunsbüttel, come ha dichiarato il Ministro dell'Interno Sabine Sütterlin-Waack. "Le agenzie di sicurezza federali e locali hanno emesso per qualche tempo avvertimenti su spionaggio e sabotaggio, e questo continua ad essere il caso", ha sottolineato il politico della CDU. "Stiamo certamente indagando su qualsiasi sospetto di spionaggio o sabotaggio nello Schleswig-Holstein e teniamo d'occhio la situazione molto da vicino".

Si dice che le attività dei droni siano iniziate sulla ChemCoast Park a Brunsbüttel da inizio agosto. Secondo "Der Spiegel", fino a quattro droni sono stati avvistati sull'area in diverse notti dal 8 agosto. NDR ha riferito, in base alle proprie fonti, che i droni sono stati avvistati anche venerdì notte.

La procura di stato di Flensburg, che si occupa di questioni di sicurezza dello stato, ha aperto un'indagine per il sospetto di spionaggio con "scopo di sabotaggio". L'ufficio non ha fornito informazioni sul luogo di origine o sul bersaglio dei droni. Diversi media hanno suggerito la Russia come possibile sospetto.

Il Ministro dell'Interno dello Schleswig-Holstein ha commentato: "Abbiamo acquisito dispositivi per la difesa dai droni e ne stiamo acquisendo altri. Stiamo inoltre collaborando con altri stati e con il governo federale e riceviamo il loro supporto tecnico".

I voli di droni dovrebbero essere un punto di discussione nel parlamento dello stato. "Avremo il resoconto del governo dello stato nella prossima commissione dell'interno il 4 settembre", ha detto il deputato SPD Niclas Dürbrook. "Questi sono rapporti piuttosto allarmanti. È rassicurante che i governi federale e statale stiano ora collaborando per fare luce su questi incidenti".

