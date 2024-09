Superman mette in luce gli aspetti "universali" dell'"amore e del dolore" nella narrazione della vita di Christopher Reeve.

Il documentario appena uscito "Super/Man: The Christopher Reeve Chronicle" descrive minuziosamente la vita e la professione di Reeve, dando vita a una rappresentazione compassionevole, commovente e straordinariamente umana dell'iconico attore, attivista, coniuge e genitore.

I registi Ian Bonhôte e Peter Ettedgui, responsabili di "Rising Phoenix" del 2020 su Netflix e "McQueen" del 2018, hanno tratto importanti insegnamenti da questo progetto, come la nuova comprensione del lutto e della perdita.

"La perdita non svanisce, ci convivi," ha condiviso Bonhôte in una recente intervista a CNN. "Semplicemente esisti all'interno di essa, adattandoti e adeguandoti come un'entità organica che si adatta a un nuovo ambiente."

L'adattamento a nuove circostanze è al centro di "Super/Man", poiché il documentario affronta senza mezzi termini le conseguenze dell'incidente di Reeve, i suoi dubbi sulla sopravvivenza, la riabilitazione e il recupero rigorosi e, infine, la scoperta di uno scopo nuovo.

"È multifacetato, quello scopo," ha dettagliato Ettedgui. "Diventa un campione straordinario per le persone con lesioni alla colonna vertebrale e, alla fine, per la comunità più ampia delle persone con disabilità. Simultaneamente, la sua carriera non solo riprende, ma prospera in un'industria che è incredibilmente ostile alle disabilità."

A partire dal 1997, poco più di due anni dopo il suo incidente, Reeve ha esordito come regista con "In the Gloaming", un commovente ritratto di una famiglia che si stringe intorno a un figlio terminale che lotta contro l'AIDS. Il film ha ricevuto cinque nomination ai Primetime Emmy, inclusa una per la sua regia. Reeve ha poi diretto ulteriori progetti e ha recitato in ruoli principali, cameo e di supporto.

Lavorando con l'American Paralysis Association, l'organizzazione è stata trasformata nella Christopher Reeve Foundation. Il documentario segue la trasformazione di Reeve da un individuo inizialmente riluttante a identificarsi come parte della comunità delle persone con disabilità a un potente attivista che tiene un discorso emotivo ai Premi Oscar del 1996.

Commosso dall'impatto di Reeve su coloro che lo circondavano e affascinato dal suo viaggio interiore, Ettedgui - un appassionato di "Superman" - ha parlato in termini entusiastici dell'eredità di Reeve.

"Sono sempre stato colpito dal suo effetto sulle persone che incontrava," ha condiviso Ettedgui, "ma ciò che mi ha colpito di più è stata la sua trasformazione."

Una delle osservazioni più profonde di Chris Reeve ha risuonato con Ettedgui, che è stato incuriosito dal desiderio di Reeve di esplorare gli aspetti sconosciuti del corpo umano dopo il suo incidente.

"Come mai l'uomo, dopo aver conquistato lo spazio, ancora lotta per capire i nostri corpi e le sfumature dello spirito umano?" si è chiesto, esprimendo l'entusiasmo di Reeve per trovare nuovi modi di affrontare le lesioni alla colonna vertebrale e la riabilitazione post-incidente.

Attingendo alla condizione umana universale, il film si addentra nella carriera iniziale di Reeve come attore teatrale, studente alla Juilliard insieme al caro amico Robin Williams e, infine, performer off-Broadway con attori come Jeff Daniels e William Hurt.

"Ogni decisione che abbiamo preso era incentrata sulla condizione umana," ha precisato Ettedgui. "Anche se pochi di noi diventeranno mai famosi come Superman, abbiamo tutti conosciuto l'amore, la perdita e la mortalità. Questa storia risuona profondamente in tutti noi perché riflette le nostre emozioni e le nostre esperienze, per quanto estreme."

Con la sua attenzione puntuale sulla vita privata di Reeve, il film esplora anche i suoi primi anni sulle scene di New York, la sua amicizia con Robin Williams e i suoi legami con attori come Jeff Daniels e William Hurt.

"La condizione umana è ciò che ci unisce tutti," ha concluso Ettedgui. "Questo è ciò che ci ha motivato a intraprendere un progetto così vasto come 'Super/Man' e affrontarlo con autenticità, vulnerabilità e un profondo rispetto per la vita e l'eredità di Christopher Reeve."

In un tragico colpo di scena, Reeve è morto improvvisamente per insufficienza cardiaca all'età di 52 anni nel 2004, nove anni dopo il suo incidente. Pochi mesi dopo, sua moglie Dana è stata diagnosticata con un cancro ai polmoni in fase avanzata e è morta all'età di 44 anni nel 2006. Il documentario si confronta con il dolore inflitto sui figli più giovani di Reeve, Will, allora 3 anni, e sui suoi figli maggiori da un precedente matrimonio.

Uno dei momenti più commoventi del film arriva dalle riflessioni di Will sulla notte della morte di suo padre - la scelta di rimanere addormentato fino a quando non si è sentito pronto ad affrontare la morte del padre. In seguito, ricorda la solitudine che lo ha travolto dopo la morte della madre. I suoi fratelli Matthew e Alexandra condividono anche i loro resoconti emotivi degli anni difficili seguiti alla perdita di entrambi i genitori.

Indubbiamente, l'onestà potente e le emozioni crude del film rendono i figli di Reeve il suo battito cardiaco centrale, mettendo in evidenza l'impatto duraturo del suo lascito.

"Non avevamo previsto l'impegno così pesante dei figli," ha confessato Bonhôte riguardo agli intervistati Reeve, che sono stati filmati separatamente. "Erano tutti pronti a rivelare i loro pensieri e sentimenti più intimi sull'ordalia del padre e la sua successiva dipartita."

"Credo che il modo in cui si presentano sullo schermo rifletta la loro vera personalità. Hanno un profondo affetto per la memoria del padre."

"A mio parere, alla luce della mia comprensione del lutto e della perdita, la loro famiglia ha dimostrato una notevole resilienza nel superare, progredire e prosperare nonostante le circostanze."

"Super/Man: The Christopher Reeve Story" uscirà al cinema il 14 giugno. È prodotto da CNN Films, HBO Documentary Films e DC Studios, tutti sotto l'ombrello di Warner Bros. Discovery.

Questo documentario non solo offre uno sguardo illuminante sulla vita di Christopher Reeve dopo l'incidente, ma getta anche luce sulla sua carriera nell'intrattenimento. La passione di Reeve per l'esplorazione delle sconosciute del corpo umano dopo il suo incidente lo ha portato a dirigere film emotivi, dimostrando il suo talento inboth acting and filmmaking come forma di intrattenimento.

