- Superato il record di nuovi film

Il film d'azione "Deadpool & Wolverine", con Ryan Reynolds (47) e Hugh Jackman (55), sta causando un gran fermento al botteghino. Il film, classificato come produzione Marvel a rating R negli Stati Uniti, limitando i spettatori under 17, è riuscito a stabilire un nuovo record. In Germania, tuttavia, ha ricevuto una classificazione FSK 16.

Entro giovedì, il film aveva incassato un impressionante $1.086 miliardi a livello globale - $518.8 milioni negli Stati Uniti e $568.8 milioni all'estero. Questo supera un altro blockbuster dei supereroi, "Joker" diretto da Todd Phillips e interpretato da Joaquin Phoenix (49), che deteneva il primo posto in questa categoria a ottobre 2019. Ryan Reynolds ha condiviso la notizia su Instagram, pubblicando l'aggiornamento ufficiale della rivista del settore "Deadline". Nel weekend, "Deadpool & Wolverine" ha superato il segno del $1 miliardo, diventando il 55° film a farlo e il secondo con una classificazione R, subito dopo "Joker".

Ryan Reynolds lotta con il successo di "Deadpool & Wolverine"

Reynolds trova difficile credere ai forti incassi del botteghino, anche dopo il weekend di apertura. In una storia di Instagram, ha ammesso che era "difficile da elaborare" il grande successo.

Il successo al botteghino di "Deadpool & Wolverine" ha proiettato Ryan Reynolds nella lega dei filmmaker i cui film sono diventati successi al botteghino. Con il film che supera "Joker" per diventare il nuovo detentore del record di incassi a livello globale, l'ultimo progetto di Reynolds è senza dubbio un successo al botteghino.

