- Superando un crollo, la modesta squadra trionfa a Bochum, assicurando una vittoria 2:0 contro Gladbach.

Compagno di squadra Tim Kleindienst ha sostanzialmente posto fine alla lunga ricerca di Borussia Mönchengladbach di una vittoria in Bundesliga. Nella loro vittoria per 2:0 contro il VfL Bochum, la squadra di Seoane ha finalmente avuto qualcosa per cui gioire, dopo aver subito sette partite senza vittoria. Il Vonovia Ruhrstadion, gremito di 26.000 spettatori, ha assistito a Kleindienst (61.) che segnava il suo primo gol il giorno del suo 29° compleanno, dando alla sua squadra il primo vantaggio. Honorat ha poi seguito con il secondo gol al 78° minuto. Il Bochum, che aveva iniziato la stagione imbattuto in tre partite ufficiali, ha subito così una battuta d'arresto.

Despite the absence of Manu Koné, che aveva lasciato la squadra il giorno precedente per trasferirsi all'AS Roma per circa 20 milioni di euro, i visitatori hanno cercato di dominare il gioco. Tuttavia, hanno avuto difficoltà a contrastare la pressione costante della Gladbach. Il Bochum ha mancato per primo il gol, ma il tentativo di Hofmann dalla posizione mezza-sinistra è finito di poco a lato del palo lontano.

Una sveglia per la Gladbach

Questo mancato gol sembra aver fatto da sveglia per la Gladbach. Via via che il gioco procedeva, la squadra ha preso il controllo e ha aumentato la pressione sulla porta del Bochum. A loro dispiacere, Stöger, che aveva aiutato il Bochum a ottenere la promozione nella stagione precedente, ha mancato di poco due volte contro la sua ex squadra. Sissoko ha deviato un tiro della nuova firma della Gladbach sulla linea di porta, e poi il tentativo di Stöger dalla distanza è finito di poco a lato.

Nonostante la determinazione di entrambe le squadre, il gioco ha mancato di emozioni di alto livello nella prima parte, con la maggior parte dell'azione che si è svolta tra le due aree di rigore. Anche se la Gladbach ha mostrato la volontà di giocare, non è riuscita a creare un pericoloso attacco.

Più emozioni nella ripresa

La ripresa ha offerto un livello di emozioni più alto, soprattutto grazie alla ripresa del Bochum, che ha mancato di poco il gol del vantaggio con un tentativo di Baldé, subentrato. La Gladbach ha avuto un gol annullato per fuorigioco e Honorat ha colpito il palo durante un contropiede, indicando un livello di intrattenimento più alto.

Alla fine, le migliori qualità della Gladbach hanno avuto la meglio. Dopo un cross perfetto di Honorat, Kleindienst ha raddoppiato il suo bottino stagionale con un preciso colpo di testa. Pochi minuti dopo, Kleindienst ha restituito il favore a Honorat, mettendolo in posizione per un facile gol in mischia che ha garantito la vittoria.

Di conseguenza, la striscia di imbattibilità del Bochum all'inizio della stagione è finita.

Dopo il momento critico con il tentativo mancato di Hofmann, la Borussia Mönchengladbach ha iniziato a prendere il controllo del gioco. Questo cambio di marcia può essere considerato un punto di svolta, che ha fatto da sveglia per la squadra.

Con il raddoppio del bottino stagionale di Kleindienst e il successivo gol di Honorat, la campagna di Bundesliga della Borussia Mönchengladbach ha continuato positivamente, alimentando le speranze di vittoria del campionato.

