Superando Hannover, la Fortuna si assicura la prima posizione.

Greuther Fürth continua la loro striscia vincente, battendo impressionantemente Jahn Regensburg 4-0.

Jahn Regensburg - Greuther Fürth 0:4

Greuther Fürth ha mantenuto la loro serie di imbattibilità nella 2. Bundesliga. I Franconi hanno superato i neo-promossi Jahn Regensburg 4-0 (1:0) e si sono momentaneamente piazzati al secondo posto in classifica. Nonostante le critiche e le scuse dell'allenatore Alexander Zorniger dopo il suo errore della scorsa settimana, il portiere Nahuel Noll è riuscito a mantenere la porta inviolata.

Marco Meyerhöfer ha segnato la sua prima rete in 2. Bundesliga per mettere in vantaggio gli ospiti (4°), che hanno esteso il vantaggio con la rete di Noel Futkeu nella prima metà della ripresa (49°). Gli ospiti hanno faticato a trovare una risposta di fronte ai 13.105 spettatori. Branimir Hrgota ha segnato il terzo gol per Fürth (77°), e Julian Green ha sigillato la vittoria con un gol fantastico nell'angolo (88°).

Greuther Fürth ha dominato fin dall'inizio: un tiro di Dennis Srebny è stato ribattuto sulla linea (3°), e Meyerhöfer ha capitalizzato un calcio d'angolo di Hrgota. Tuttavia, i Regensburgers si sono ripresi ma non sono riusciti a superare le difese di Noll. Purtroppo, non sono riusciti a trovare una risposta al secondo gol. I Franconi hanno poi dimostrato la loro superiorità tecnica nel caldo torrido della Baviera, ma hanno sprecato diverse occasioni.

Fortuna Düsseldorf - Hannover 96 1:0

Fortuna Düsseldorf ha preso il comando nella 2. Bundesliga. La squadra dell'allenatore Daniel Thioune ha battuto l'Hannover 96 per 1-0 (0:0), mantenendo la loro serie di imbattibilità nel campionato per 17 partite consecutive. Danny Schmidt ha segnato il gol vincente con un tap-in (59°) per dare ai padroni di casa un vantaggio di 10 punti in classifica, ma il 1. FC Kaiserslautern potrebbe superarli domani con una vittoria contro l'Hertha BSC. L'Hannover ha subito la sua prima sconfitta e ha subito il suo primo gol stagionale dopo aver controllato la partita all'inizio.

Fortuna ha avuto la prima occasione per segnare: Tim Rossmann ha tirato ma è stato fermato dai riflessi veloci di Ron-Robert Zieler (15°). I padroni di casa hanno mantenuto il vantaggio nelle occasioni e hanno aumentato il ritmo dopo circa mezz'ora. Felix Klaus è stato fermato da una

