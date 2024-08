- Superamento della soglia di 229 volte: sostanze pericolose rilevate nelle merci Temu e Shein

Corrieri a livello globale hanno gestito pacchi da Temu, Shein e Aliexpress per anni, con l'enorme afflusso di ordini che causa spazi stretti nei voli cargo dalla Cina per altri servizi di spedizione. Slogan accattivanti come "Fai shopping come un miliardario" sono popolari, e i prezzi nell'intervallo di euro a singolo cifra lo sono ancora di più.

Tuttavia, i prodotti a basso costo hanno un lato oscuro - e non si tratta solo della promozione di uno stile di vita usa e getta o dell'impatto ambientale delle rotte di spedizione che attraversano il globo. Come riportato dal "The Straits Times", le autorità sudcoreane hanno emesso nuovamente avvertimenti su sostanze nocive trovate nei prodotti dei fornitori cinesi a basso costo.

Temu e Shein: calzature tossiche e infradito con piombo

Secondo il rapporto, gli ispettori si sono concentrati principalmente su articoli di moda femminile. Recentemente, 144 prodotti di Shein, Aliexpress e Temu sono stati testati, e tutti i fornitori hanno fallito in parte. particularmente preoccupante è stato un paio di scarpe Shein che ha superato il limite legalmente consentito per i ftalati nocivi di 229 volte.

"Gli ftalati possono influire negativamente sulle funzioni riproduttive, come la riduzione della conta spermatica e l'infertilità e persino i parti prematuri", ha dichiarato un funzionario del Ministero dell'Ambiente e della Salute di Seoul all'agenzia di stampa AFP.

Uno dei chimici trovati "è classificato come cancerogeno per l'uomo dall'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro", ha avvertito. Livelli eccessivi di formaldeide sono stati scoperti nei cappelli Shein, e livelli pericolosamente alti di dioxina sono stati trovati in campioni di smalto per unghie. Entrambi i chimici possono causare gravi problemi di salute.

Il verdetto non è stato più clemente per gli altri fornitori a basso costo. Undici volte la quantità di piombo legalmente consentita è stata trovata nelle infradito Temu.

I fornitori promettono maggiore protezione, la politica fa pochi progressi

Shein e Temu hanno rilasciato dichiarazioni. Shein ha affermato di "collaborare strettamente con istituzioni di test indipendenti" e richiede ai suoi fornitori di rispettare "le leggi e i regolamenti sulla sicurezza dei prodotti nei paesi in cui opera Shein".

Temu ha affermato di monitorare strettamente i fornitori, con i prodotti interessati "rimossi immediatamente dalla piattaforma" e i venditori sulla piattaforma ricordati di rispettare gli standard di sicurezza e le leggi locali.

L'avvertimento corrente del ministero sudcoreano è probabile che venga ignorato, come sono state alcune indagini precedenti. Temu e Shein attirano i clienti con la quantità e i prezzi quasi incredibilmente bassi, non con la qualità. È probabile che i clienti continueranno a voltare lo sguardo dall'altra parte.

Invece, i governi occidentali, in particolare gli Stati Uniti e l'UE, dovrebbero garantire maggiore sicurezza. Anche se esistono già regole severe per la sicurezza dei prodotti e la vendita per corrispondenza qui, i mega-aziende cinesi hanno ignorato gran parte di esse sin dalla loro introduzione. Sono previste misure corrispondenti nell'UE, ma il loro implementazione è ancora in attesa.

