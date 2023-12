Super League europea: La Corte Suprema dell'UE si pronuncerà sul controverso caso del calcio

La Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) si pronuncerà sulla questione se i due massimi organi di governo del calcio - FIFA e UEFA - siano stati legalmente autorizzati a bloccare la formazione del controverso campionato separato nel 2021. Il caso è stato deferito alla CGUE da un tribunale di Madrid.

La causa "antimonopolio" dell'ESL contro l'organo di governo europeo UEFA mira a stabilire se la sua posizione "dominante" nel calcio continentale sia legale, secondo l'amministratore delegato di A22 Sports Management Bernd Reichart.

Secondo il suo sito web, A22 è stata costituita per "sponsorizzare e assistere nella creazione della nuova Super League europea".

"Tutti i campionati nazionali sono gestiti dagli stessi club partecipanti. Solo a livello europeo i club non hanno voce in capitolo", ha dichiarato Reichart in un recente video sul sito web di A22.

"Ma noi crediamo fermamente nel tribunale e nelle leggi dell'Unione Europea che lo guidano".

La CNN ha contattato l'organo di governo mondiale FIFA e la UEFA per un commento prima della sentenza di giovedì.

Un crollo di 48 ore

Il 18 aprile 2021, 12 tra i più grandi, vincenti e finanziariamente potenti club europei hanno annunciato la loro intenzione di staccarsi dall'attuale formato di competizione UEFA e creare una Super League. L'idea era di garantire a 15 club un posto nella competizione a 20 squadre ogni stagione, indipendentemente dalle prestazioni sul campo.

Le 20 squadre sarebbero state composte dai 12 membri fondatori, da altri tre club permanenti non nominati e da altri cinque che si sarebbero qualificati ogni anno.

Tuttavia, dopo la veemente opposizione dei tifosi e dell'opinione pubblica - secondo molti si trattava di una presa di potere volta a garantire ai membri fondatori della Super League lo status e gli introiti - i piani sono stati abbandonati appena 48 ore dopo, anche se i giganti spagnoli Real Madrid e Barcellona rimangono impegnati nel progetto.

Arsenal, Milan, Chelsea, Atlético Madrid, Inter Milan, Liverpool, Manchester City, Manchester United e Tottenham Hotspur si sono tirati fuori dal progetto ESL, ma hanno poi ricevuto sanzioni finanziarie dalla UEFA.

Nel luglio 2023, la Juventus - uno dei 12 membri fondatori - ha dichiarato in un comunicato che il club aveva "avviato la procedura" per ritirarsi dall'ESL, ma che "in base ai termini contrattuali applicabili, la sua uscita sarà completata ed effettiva solo se preventivamente autorizzata da Real Madrid, FC Barcelona".

Modello sportivo europeo

La UEFA ha tentato di vietare a Real, Barça e Juve di partecipare alla Champions League, ma una sentenza del tribunale spagnolo ha costretto la UEFA a sospendere il procedimento disciplinare nel giugno 2021.

Nel dicembre 2022, un parere non vincolante dell'UE dell'avvocato generale Athanasios Rantos presso la CGUE ha affermato che: "Le regole FIFA-UEFA, in base alle quali ogni nuova competizione è soggetta ad approvazione preventiva, sono compatibili con il diritto della concorrenza dell'UE".

Il parere sottolinea inoltre che, sebbene i club della Super League siano autorizzati a istituire una competizione separata, non possono chiedere di partecipare alle competizioni FIFA e UEFA se entrambi gli organi direttivi negano il consenso. Di conseguenza, le punizioni per i club della Super League sarebbero state pienamente conformi alle leggi dell'UE.

All'epoca, la UEFA rilasciò una dichiarazione che accoglieva il parere di Rantos.

La UEFA ha dichiarato che si tratta di "un passo incoraggiante verso la conservazione dell'attuale struttura di governance dinamica e democratica della piramide calcistica europea ... [mentre rafforza] il ruolo centrale delle federazioni nel proteggere lo sport, sostenendo i principi fondamentali del merito sportivo e dell'accesso aperto tra i nostri membri".

Tuttavia, l'avvocato Jean-Louis Dupont, che assiste l'A22, ha dichiarato alla CNN Sport via e-mail che il parere di Rantos è stato "contraddetto" in un altro caso che coinvolge la UEFA, la squadra di calcio belga dell'Anversa e le regole dell'UE sulla libertà di movimento.

Secondo Dupont, un parere di Maciej Szpunar, primo avvocato generale della Corte di giustizia, "in sostanza... ha affermato che nessun articolo dei Trattati dell'UE conferisce alla UEFA il mandato di applicare un qualsiasi 'modello sportivo europeo'".

"E che la UEFA è destinata a trovarsi in un conflitto di interessi permanente, poiché è allo stesso tempo un operatore commerciale e un regolatore dello stesso mercato che domina commercialmente", ha aggiunto Dupont del parere di Szpunar, emesso nel marzo 2023.

La sentenza definitiva della CGUE è attesa per giovedì.

Concorso rinnovato

A febbraio di quest'anno, gli organizzatori dell'ESL hanno presentato una competizione rinnovata con "60-80 squadre".

I rinnovati sforzi per far rivivere l'ESL da parte di A22 seguono la decisione dell'Alta Corte di Madrid di ripristinare l'ingiunzione emessa nel 2023 per proteggere la Super League, i suoi club e i suoi partecipanti dalle sanzioni di UEFA, FIFA e delle loro federazioni e leghe affiliate.

"La UEFA e la FIFA godono di un monopolio autoproclamato sul calcio di club transnazionale", ha dichiarato Dupont nella sua e-mail alla CNN prima della sentenza di giovedì. "La porta è chiusa: nessuno può accedere al mercato se non loro.

"La questione chiave è: godranno ancora di questo monopolio il 21 dicembre? O la Corte di giustizia europea aprirà la porta, in un modo o nell'altro?".

Fonte: edition.cnn.com