- Suo padre soffriva di paranoia.

La superstar di Hollywood Ryan Reynolds (47) aveva 22 anni quando suo padre, James Chester Reynolds, un ex poliziotto di Vancouver, Canada, ha ricevuto una diagnosi di Parkinson. È morto nel 2015 all'età di 74 anni, lasciando la sua famiglia profondamente segnata dalla sua lunga malattia. "Per quanto ne so, ha detto la parola 'Parkinson' al massimo tre volte", rivela ora Reynolds in un'intervista a People magazine. C'è stato "molto negazione, molto nascondere" nella sua famiglia.

Solo più tardi ha scoperto che suo padre lottava anche con allucinazioni e delusioni, un sintomo meno noto del Parkinson. Secondo l'attore, questi sintomi sono iniziati circa dieci anni dopo la diagnosi. "Ha destabilizzato il mio rapporto con lui perché non sapevo cosa stesse succedendo", dice Reynolds oggi mentre sostiene la campagna di sensibilizzazione "Più di Parkinson".

Il suo rapporto con il padre, che descrive come un "boxer, poliziotto, duro", è sempre stato complesso, poiché era un uomo che non condivideva i suoi sentimenti. Anche se era sempre presente, non riusciva a "sentire o condividere l'intera gamma di emozioni umane". Quando i sintomi sono comparsi, Reynolds ha pensato: "Mio padre sta perdendo la testa". È scivolato in un "coniglio" dove ha lottato per distinguere tra realtà e finzione.

Ryan Reynolds si incolpa anche

Suo padre ha sviluppato paranoia, sentendo complotti contro di lui e credendo che il suo ambiente fosse contro di lui. Di conseguenza, i suoi amici hanno iniziato a prendere le distanze. "E tutte queste cose erano così diverse dall'uomo che ho conosciuto crescendo", ammette Reynolds. Solo negli anni successivi alla morte di suo padre è stato in grado di mettere insieme gli eventi, ma il processo è ancora in corso: "Sono costantemente alla ricerca di pezzi della storia".

Reynolds si incolpa anche. Non ha riconosciuto appieno la sua responsabilità come figlio e giovane adulto all'epoca: "È stato molto facile per me alimentare l'idea che mio padre e io non eravamo in alcun modo simili e che un vero rapporto con lui fosse impossibile". Ora vede che era anche la sua propria resistenza: "Avrei potuto esserci per lui fino alla fine, ma non c'ero. Ci siamo allontanati e questo è qualcosa con cui devo convivere", dice Reynolds.

