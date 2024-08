- Suo figlio è nel mondo

Il Cigno Era Qui: Il principe Ludwig di Baviera (41) e sua moglie Sophie-Alexandra (34) hanno annunciato la nascita del loro primo figlio sui social media con questa illustrazione. Il pannolino a quadretti blu e bianchi nel becco dell'uccello simboleggiava che fosse un maschietto. Nel post ufficiale di Instagram della Casa di Baviera, la coppia ha anche rivelato il nome insolito.

Il principe e la principessa hanno celebrato il loro primo anniversario di matrimonio a maggio e ora sono una famiglia di tre persone. "La principessa Sophie e il principe Ludwig di Baviera sono deliziati dalla nascita del loro primo figlio", si legge nell'annuncio di nascita digitale. Il piccolo principe sembra essere nato senza complicazioni, come suggerito dalle seguenti parole: "Madre e figlio sono in ottima salute e la giovane famiglia sta godendo dei suoi primi giorni insieme".

Il Suo Nome E' Insolito!

"Il principe Rupprecht Theodor Maria ha visto la luce del giorno il 6 agosto 2024 a Monaco", hanno annunciato i genitori orgogliosi il nome del loro figlio. La grafia con la doppia P è distintiva. Rupprecht è un'altra forma di Rupert e deriva dall'antico alto tedesco. Significa 'colui che brilla di fama'.

Un Matrimonio A Velocità Raddoppiata

Il principe Ludwig e Sophie-Alexandra Evekink si sono fidanzati nel 2022 e hanno seguito un matrimonio civile segreto più tardi quell'anno. A maggio 2023, il matrimonio dei sogni con una successiva celebrazione si è svolto a Schloss Nymphenburg. Invece di argenteria e altri regali costosi, la coppia ha chiesto donazioni. Con circa 275.000 euro, sono stati in grado di sostenere il progetto "Learning Lions" in Kenya e un'iniziativa per sostenere i rifugiati in Baviera.

