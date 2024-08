- Sulla strada per il tribunale, un uomo di 33 anni torna a correre troppo veloce.

Ritornata sulla sua strada preferita e proprio di fronte agli agenti che l'hanno fermata mesi fa: Una guidatrice spericolata nella regione dell'Ovestfalia è stata sorpresa a superare i limiti di velocità ancora una volta. E, guarda caso, è stata fermata dagli stessi agenti che avrebbero dovuto testimoniare come testimoni per la sua prima infrazione di settembre 2023, come hanno riferito le forze dell'ordine. All'epoca, la 33enne di Bielefeld è stata sorpresa sulla autostrada A2 vicino a Bad Oeynhausen a guidare a 185 km/h, dove il limite era di 120 km/h. Non ha accettato la multa e ha portato il caso in tribunale.

Di conseguenza, gli agenti erano diretti a Minden in una volante della polizia autostradale di Bielefeld quella mattina per testimoniare. Ancora una volta, la donna stava guidando a velocità troppo elevate. Questa volta è stata beccata a 164 km/h. Quando le è stato chiesto il perché, la 33enne ha detto di essere di fretta e diretta in tribunale - qualcosa che gli agenti nella volante erano già a conoscenza. Le conseguenze della violazione dei limiti di velocità verranno decise in seguito, hanno detto le forze dell'ordine. Tuttavia, dovrebbe aspettarsi una sospensione della patente, secondo il comunicato.

Comunicato Stampa

